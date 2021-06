KABOOM : Dans son émission, Joy Reid est coulée par un critique critique de la théorie de la race

Malgré ses efforts pathétiques mercredi soir pour remporter un débat sur la théorie de la race critique en criant sur son invité, en lui mettant des mots dans la bouche et en essayant de nier la réalité, l’animatrice de MSNBC ReidOut, Joy Reid, n’avait aucune chance contre le Manhattan Institute. Christophe Rufo, avec qui elle s’est disputée sur Twitter après l’avoir attaqué dans son émission.

L’interview très controversée a commencé lorsque Reid a jeté de l’ombre sur Rufo pour l’avoir poursuivie sur Twitter et a suggéré qu’il était le problème. Mais bien qu’elle l’ait cité et l’ait invité au programme, elle n’a pas réussi à faire ses recherches et à découvrir ses antécédents (Cliquez sur “développer”) :

RUFO : Oui, je suis senior fellow au Manhattan Institute où je dirige leur initiative sur la théorie critique de la race. Et la raison pour laquelle je vous ai contacté sur Twitter, et j’apprécie que vous m’ayez invité, j’apprécie ce dialogue entre partisans. Mais la raison n’est pas seulement parce que vous m’attaquiez à l’antenne, ce qui me semble bien, c’est la politique qui est un jeu équitable.

«Vous le lisiez avec le cadrage qui m’appelait un agent politique, ce que je ne suis pas. Je suis en fait un chercheur de groupe de réflexion », a rétorqué Rufo.

Rufo a ensuite crié et décomposé les quatre plus gros mensonges que Reid a racontés à propos de la théorie critique de la race et de sa prolifération dans les écoles publiques :

Vous avez affirmé ces dernières semaines que la théorie critique de la race n’était pas enseignée dans les écoles. Vous avez affirmé que la plupart des élèves des écoles publiques américaines apprennent ce que vous appelez la théorie raciale confédérée et apprennent que l’esclavage n’était, entre guillemets, “pas si mal”. Vous avez affirmé que la législation de l’État empêcherait les écoles d’enseigner l’histoire du racisme. Et enfin, vous avez affirmé que la théorie critique de la race n’est pas enracinée dans la tradition philosophique du marxisme.

Au lieu de s’adresser à Rufo sur le sujet et les mérites de son argument, le Reid a choisi de discuter avec lui de qui il a appelé en tant que partisan de la théorie critique de la race. Après avoir lu quelques citations d’un de ses amis réfutant sa suggestion, Rufo a plaisanté en disant à quel point “c’est très intéressant pour moi que tant de gens fuient l’étiquette de Critical Race Theory”.

Cherchant à utiliser les mots des théoriciens critiques de la race contre eux, Rufo a cité Barbara Applebaum qui a déclaré que « tous les blancs sont racistes » et Robin de Angelo qui a déclaré que « l’identité blanche est intrinsèquement raciste ».

L’utilisation de citations a poussé Reid à se lancer dans une crise de cris où elle a refusé de laisser parler Rufo, alors qu’il l’appelait pour avoir joué à des “jeux de mots” (Cliquez sur “développer”) :

REID : Non, non, non, non. Non, ne tiens pas.

RUFO : Et je ne vais pas vous laisser jouer à des jeux de mots. C’est vraiment, je pense, la chose la plus essentielle. Attendez.

REID : Non, non.

Reid a même eu le culot de s’en prendre à Rufo et de prétendre qu’elle n’autorisait pas les gens à se maquiller et à dire des mensonges dans la série. Ce n’est tout simplement pas bien de faire ça et de laisser les gens l’entendre. Là encore, c’est vraiment son travail.

Au fur et à mesure que l’interview progressait, Reid a joué une série d’extraits sonores montés ensemble des apparitions et des discours de Rufo, ce qui n’était pas vraiment dommageable, mais elle a quand même essayé de mettre des mots dans sa bouche et de prescrire son motif de toute façon. “Vous voulez faire une campagne et tout y mettre et vous voulez tout mettre dans Critical Race Theory”, a-t-elle ricané.

«Et voici la ligne de fond Joy. Ce que vous avez fait dans le segment de ce soir est exactement ce contre quoi je me bats. Je me bats contre la manipulation du langage. Je me bats contre la déconstruction du langage », a déclaré Rufo. “Et j’essaie essentiellement de charger ces termes euphémiques avec un contenu subversif, car sinon vous dites simplement ce que vous voulez, puis vous vous en éloignez et dansez autour.”

Il a également averti Reid que les parents savaient ce qui se passait et qu’ils n’allaient pas le supporter :

Ca ne va pas arriver. Les parents de tout le pays, ils savent ce qui se passe dans les écoles. Ils savent ce qui se passe dans les institutions publiques et vous voyez des gens se révolter contre cette politique identitaire qui divise. Et vous pouvez danser tout ce que vous voulez mais vous n’empêcherez pas les gens de comprendre ce qui se passe dans les salles de classe.

Et vous savez, malgré tous ses cris sur le fait que ce qu’il disait n’était pas réellement la théorie critique de la race, elle n’a jamais expliqué pourquoi c’était de son point de vue. C’est parce qu’il avait raison sur l’argent et elle ne voulait pas qu’il expose la vérité.

Le ReidOut de MSNBC

23 juin 2021

19:19:52 heure de l’Est

JOY REID : Les réunions bruyantes du conseil scolaire sont l’un des résultats d’une campagne nationale menée par des agents politiques pour éradiquer les programmes d’études sur les formes d’équité raciale et autres, qui, remarquez-vous, ne sont pas la même chose que la théorie critique de la race. L’un de ces agents, Critical Race Theory, doit à Christopher Rufo de se joindre à moi maintenant. Et Christopher, merci beaucoup d’avoir pris le temps d’être avec nous ce soir.

CHRISTOPHER RUFO : Merci.

REID : Merci. Commençons par faire l’éléphant dans la pièce. Toi et moi avons commencé un peu sur Twitter. J’ai parlé de vous, je vous ai cité dans un article qu’un de nos grands journalistes ici à NBC vous avait cité dans un article. Et j’ai cité ça à la télé. Et puis tu as tweeté que tu voulais venir dans la série et tu as dit que je n’avais pas le courage de t’inviter.

Maintenant, je noterai que Twitter est une zone d’hyperbole. Alors, peu importe, c’est de l’eau sous le pont. Mais je veux juste arriver à quelques petites choses factuelles. Pourquoi aurais-je besoin de courage pour t’avoir ? Êtes-vous comme un expert en histoire raciale ou raciale ? Êtes vous avocat? Êtes-vous un juriste? Cela fait-il partie de votre parcours ?

RUFO : Oui, je suis senior fellow au Manhattan Institute où je dirige leur initiative sur la théorie critique de la race. Et la raison pour laquelle je vous ai contacté sur Twitter, et j’apprécie que vous m’ayez invité, j’apprécie ce dialogue entre partisans. Mais la raison n’est pas seulement parce que vous m’attaquiez à l’antenne, ce qui me semble bien, c’est la politique qui est un jeu équitable.

REID [Cuts of Rufo]: Une seconde. Je suis désolé. Je ne t’ai pas attaqué. Je lisais votre citation. Alors, c’est ce que j’ai fait, j’ai lu votre citation. Mais continuez.

RUFO : Vous le lisiez avec le cadrage me qualifiant d’agent politique, ce que je ne suis pas. Je suis en fait un chercheur de groupe de réflexion. Mais mettez tout cela de côté. Le problème que j’ai, c’est que vous avez vraiment diffusé quatre fausses informations clés sur la théorie de la race critique.

Vous avez affirmé ces dernières semaines que la théorie critique de la race n’était pas enseignée dans les écoles. Vous avez affirmé que la plupart des élèves des écoles publiques américaines apprennent ce que vous appelez la théorie raciale confédérée et apprennent que l’esclavage n’était, entre guillemets, “pas si mal”. Vous avez affirmé que la législation de l’État empêcherait les écoles d’enseigner l’histoire du racisme. Et enfin, vous avez affirmé que la théorie critique de la race n’est pas enracinée dans la tradition philosophique du marxisme.

Et je pense que ces quatre affirmations sont fausses. Et j’aimerais en discuter ce soir.

(…)

19 h 25 min 48 s heure de l’Est

RUFO : Eh bien, je dirai deux choses. Tout d’abord, c’est très intéressant pour moi que tant de gens fuient le label Critical Race Theory.

REID : Ce n’est pas un théoricien critique de la race !

RUFO : Attends. Je vais citer deux théoriciennes critiques de la race, Barbara Applebaum avec le livre “Being Good, Being White”. Elle dit, je cite, “tous les blancs sont racistes”. Robin de Angelo, qui est un autre spécialiste de la blancheur critique et dit que–

REID : Elle n’est pas une théoricienne critique de la race.

RUFO : – citation, « l’identité blanche est intrinsèquement raciste ».

REID : Non.

RUFO : Donc, ce que vous faites, c’est jouer à une série de jeux de mots.

REID : Non, non.

RUFO : Vous savez que les études critiques de blancheur —

REID : C’est ironique.

RUFO : – est un sous-domaine de la théorie critique de la race.

REID : Non, ce n’est pas le cas.

RUFO : Ceux-ci sont profondément interdépendants.

REID : Non, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas. Ils ne le sont tout simplement pas.

RUFO : Et je ne vais pas vous laisser jouer à des jeux de mots. C’est vraiment, je pense, la chose la plus essentielle. Attendez.

REID : Non, non, non, non. Non, ne tiens pas.

RUFO : Permettez-moi de répondre au moins une fois. Je n’ai pas sorti une phrase complète.

REID : Non, non. Parce que je ne vais pas te laisser… Tu ne me regardes probablement jamais à la télé. Nous ne savions pas qui nous étions il n’y a pas si longtemps, mais je ne permets pas aux gens de se maquiller et de mentir dans la série. Ce n’est tout simplement pas bien de faire ça et de laisser les gens l’entendre. Mais tiens bon. Robin de Angelo n’est pas un théoricien critique de la race et je veux que tout le monde le sache. Je ne sais pas qui est l’autre femme, mais elle ne l’est pas.

(…)

19h29:47 heure de l’Est

REID : Donc tu ne donnes pas un S à propos de ce genre de choses. Vous êtes vraiment en train de mener une campagne pour prendre tout ce qui agace les Américains blancs et les conservateurs blancs.

RUFO : Non, ce n’est pas vrai. Non.

REID : – attendez. Vous voulez faire une campagne et tout y mettre —

RUFO : Vous avez joué mon temps fort, donnez-moi une chance de répondre.

REID : Et vous voulez tout mettre dans la théorie de la race critique. Droite?

RUFO : Ce que je ne pense pas être juste, c’est de forcer des enfants de 8 ans à Cupertino, en Californie, à déconstruire leur identité raciale et à se classer selon

REID : Ce n’est pas la théorie critique de la race.

RUFO : – est le pouvoir et le privilège. C’est la théorie de l’intersectionnalité qui a été inventée –

REID : C’est l’intersectionnalité.

RUFO : par Kimberle Crenshaw, qui fait partie de Critical Race Theory.

REID : Non, ce n’est pas cher.

RUFO : Vous l’aviez dans votre émission. Tu sais ça.

REID : Oui, elle a inventé les deux choses. Elle a inventé les deux choses.

RUFO : Et voici la ligne de fond Joy. Ce que vous avez fait dans le segment de ce soir est exactement ce contre quoi je me bats. Je me bats contre la manipulation du langage. Je me bats contre la déconstruction du langage.

REID : D’accord, vous vous battez contre l’éveil et vous n’aimez pas l’éveil en entreprise, je comprends. Je comprends.

RUFO: Et j’essaie essentiellement de charger ces termes euphémiques avec un contenu subversif, car sinon vous dites simplement ce que vous voulez, puis vous vous en éloignez et dansez autour de cela.

Ca ne va pas arriver. Les parents de tout le pays, ils savent ce qui se passe dans les écoles. Ils savent ce qui se passe dans les institutions publiques et vous voyez des gens se révolter contre cette politique identitaire qui divise. Et vous pouvez danser tout ce que vous voulez mais vous n’empêcherez pas les gens de comprendre ce qui se passe dans les salles de classe.

(…)