Kaboul Afghanistan Taliban Conflict Live Dernières nouvelles 18 août: Afghanistan Kaboul News Today Live, Taliban Afghanistan Dernière mise à jour Live

in

Des soldats paramilitaires pakistanais montent la garde alors que les gens entrent au Pakistan par le point de passage frontalier de Chaman. Chaman, est un passage frontalier clé entre le Pakistan et l’Afghanistan, normalement des milliers d’Afghans et de Pakistanais traversent quotidiennement et un flux constant de camions passe, transportant des marchandises vers l’Afghanistan. (Photo AP)

Dernière mise à jour en direct sur la crise des talibans en Afghanistan, Dernières nouvelles en direct à Kaboul : Lorsque Zabihullah Mujahid a affronté les médias mondiaux à Kaboul, c’était un mélange de curiosité et de tension palpable. Curiosité parce que c’était pour la première fois que l’insaisissable chef des talibans était vu dans les médias et tension parce que personne ne sait ce qui se passe ensuite. Contrairement à son avatar de 1996, le Taliban 2.0 semble connaître une chose ou deux sur les médias et présenter sa version de l’histoire. Interrogé par une journaliste d’AL Jazeera sur le sort des femmes en Afghanistan, Zabihullah Mujahid a insisté sur le fait qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. “S’ils suivent la charia, ils seront heureux, nous serons heureux.” Il a poursuivi en disant qu’il n’y avait pas de restriction sur les médias tant qu’ils ne dénotent pas contre « l’intérêt national » afghan ou tout ce qui enflamme les tensions ethniques.

Mais ceux qui observent l’évolution rapide des événements en Afghanistan disent que la voix modérée du groupe de la ligne dure n’est rien d’autre qu’une tentative d’obtenir une légitimité sur la scène mondiale. Un autre point clé est que les médias mondiaux se concentrent sur Kaboul. Il n’y a absolument aucune nouvelle d’aucune autre province et de ce qui s’y passe après que les talibans ont pris le contrôle du pays. À moins de quelques déclarations sur les réseaux sociaux de la part de certains journalistes et de ceux qui connaissent la région, le fait est que nous ne savons pas ce qui se passe en dehors de Kaboul.

Restez avec nous pendant que nous suivons la situation en constante évolution en Afghanistan et vous apporterons les dernières réactions, développements de Kaboul et à travers le monde :