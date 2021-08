L’Inde a évacué environ 1 000 personnes depuis la prise de contrôle des talibans le 15 août. (Photo AP)

Dernière mise à jour de la crise des talibans en Afghanistan en direct, dernières mises à jour de Kaboul le 25 août aujourd’hui : Les Nations Unies ont finalement confirmé ce que le monde redoutait depuis la prise de contrôle éclair des talibans en Afghanistan : les exécutions sommaires brutales sont de retour. Un rapport de . citant Michelle Bachelet, haut responsable des droits de l’homme des Nations Unies, a déclaré que les combattants talibans ont perpétré les meurtres et imposé de nouvelles restrictions à la population féminine dans ce pays déchiré par les conflits. Cependant, Bachelet n’a pas donné de détails précis. Bien que ce soit la première fois qu’un haut responsable de l’ONU parle ouvertement des meurtres en Afghanistan après les événements du 15 août, on craint une telle situation dès le premier jour. De la préparation d’une liste d’un groupe particulier aux enlèvements, les talibans mène des activités effrontées à Kaboul et dans d’autres villes de province. Auparavant, Amnesty International avait également évoqué les meurtres d’hommes hazaras dans un village reculé en juillet. Une partie du problème réside dans le fait qu’il n’y a absolument aucune information en provenance des villes et villages reculés.

Restez avec nous pendant que nous vous apportons les dernières nouvelles sur la crise afghane :