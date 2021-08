Kacey Musgraves apportera ‘Star-Crossed’ aux MTV Video Music Awards

Avant la sortie de son quatrième album studio très attendu Traversé d’étoiles le 10 septembre, Kacey Musgraves partagera le deuxième single de l’album “Justified” avec une vidéo diffusée en exclusivité sur MTV et CMT ce soir.

L’annonce s’accompagne d’une nouvelle selon laquelle la superstar country a été ajoutée à la programmation des Video Music Awards 2021 de MTV, diffusés en direct de Brooklyn, au Barclays Center de New York le 12 septembre. Musgraves interprétera la chanson titre de l’album, sortie plus tôt cette semaine aux côtés du annonce de l’album.

La première et la performance font partie d’un partenariat formé entre MTV Entertainment Group et le service de streaming Paramount + associé à Musgraves pour une prise de contrôle mondiale multimarque.

“Kacey Musgraves est une artiste imparable et nous sommes ravis d’avoir son partenaire avec MTV Entertainment Group!” a déclaré Bruce Gillmer, directeur du contenu, Musique, Paramount+ et président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements, ViacomCBS. “De ce qui sera une première performance inoubliable des VMA à l’orchestration d’une première cross-brand de son nouveau single lié à son album et film “star-crossed” très attendu, diffusé exclusivement sur Paramount + en septembre, nous sommes ravis faire partie de son prochain chapitre en tant qu’artiste et créatrice.

Star-Crossed: The Film commence à être diffusé sur Paramount + le 10 septembre. Le film de 50 minutes met en vedette Musgraves et présente un événement visuel transformateur dans la musique de l’album. Le film a été tourné par le directeur de la photographie nominé aux Oscars Matthew Libatique et a été tourné pendant 10 jours à Los Angeles. Bardia Zeinali est la réalisatrice du film.

Avec Musgraves dans le rôle principal, le film recrute également les acteurs Eugene Levy et Victoria Pedretti, l’auteur-compositeur-interprète Princess Nokia, la gagnante de RuPaul’s Drag Race Symone et la comédienne Megan Stalter.

“Nous voulions que ce soit cinématographique et épique sans compromettre le cœur et l’émotion”, a déclaré Zeinali dans un communiqué, “pour se sentir fantastique et exalté et raconter son histoire à travers le prisme de l’art et de la mode”.

Précommandez Star-Crossed.