Kacey Musgraves chante le divorce de Ruston Kelly dans une nouvelle chanson effrayante

À l’époque, Kacey a même laissé entendre qu’elle travaillait sur une chanson intitulée “Star-Crossed Lovers”, qui comportait certaines des mêmes paroles qu’elle avait publiées samedi. D’ailleurs, elle a dit que ce serait le thème de son prochain album.

Dans cette même interview, l’artiste de “Space Cowboy” a parlé d’elle et de la rupture de Ruston, expliquant que leur mariage “n’a tout simplement pas fonctionné”.

“Ce n’est rien de plus que cela”, a-t-elle décrit. “Ce sont deux personnes qui s’aiment tellement, mais pour tant de raisons, ça n’a tout simplement pas fonctionné. Je veux dire, les saisons changent. Notre saison a changé.”

Kacey et Ruston ont fait écho à des sentiments similaires lorsqu’ils ont annoncé leur divorce, partageant dans une déclaration commune: “Nous avons pris cette décision douloureuse ensemble – une décision saine qui vient après une très longue période d’essais de notre mieux … Bien que nous soyons en nous séparant dans le mariage, nous resterons de vrais amis pour le reste de notre vie. »

Bien que les deux se soient séparés en bons termes, Kacey a déclaré au magazine Elle en mai qu’elle était malheureuse à un moment donné de leur mariage.

“Je me sentais, à bien des égards, au sommet du monde dans ma carrière, mais dans ma vie personnelle, j’avais l’impression de mourir à l’intérieur”, avait-elle partagé à l’époque. “Je m’effondrais. J’étais triste. Je me sentais seul. Je me sentais brisé.”