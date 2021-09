Kacey Musgraves et Halsey dirigent le mois prochain les invités musicaux de ‘SNL’

Saturday Night Live revient pour sa 47e saison le 2 octobre. Kacey Musgraves, qui vient de sortir son nouvel album maudit, rendra visite à SNL en tant qu’invité musical face à l’animateur Owen Wilson.

Elle sera suivie par Halsey le 9 octobre, qui vient de sortir leur Ongles de neuf pouces album de collaboration Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir. Kim Kardashian West animera aux côtés de Halsey.

Les autres invités musicaux qui devraient apparaître en octobre incluent Young Thug et Brandi Carlile.

Cela a été quelques semaines extrêmement excitantes pour Musgraves, qui a apporté “la croix des étoiles” au MTV Video Music Awards, un jour avant de publier la “vidéo très officieuse” de “breadwinner”.

Musgraves a décidé de promouvoir le clip comme “très officieux” car le visuel lui rend visite dans les coulisses, présentant de nombreux choix esthétiques qui sont entrés dans l’album. La bravoure non filtrée des maudits se reflète dans le film, alors que Musgraves montre une facette d’elle-même qui n’est pas toujours présente sur l’album.

star-crossed est sorti le 10 septembre avec un film d’accompagnement de 50 minutes du même nom, réalisé par Bardia Zeinali.

L’album a reçu des éloges élogieux de la part des fans et des critiques. Laura Snapes du Guardian écrit dans sa critique de Star-crossed : « S’il y a une nouvelle direction ici, c’est vers des chansons plus franchement pop qui font une vertu des douces tendances mélodiques de Musgraves. The Line of Best Fit le décrit avec enthousiasme comme “un record qui a dépassé toute la grandeur que ses efforts précédents impliquaient”. Slant, quant à lui, dit que la suite de Golden Hour de 2018 est « tout aussi facilement mélodique et accessible. Mais c’est aussi plus éclectique, loin des tropes de la radio moderne, qu’il s’agisse de variétés pop ou country. »

« Le mot tragédie vient de surgir dans mon esprit. Et je me suis dit : ‘Whoa, et si l’album était formulé comme une tragédie shakespearienne ou grecque moderne ?’ », a-t-elle déclaré dans un profil avec Elle Magazine. « À l’époque, je ne comprenais pas très bien. C’est quand même assez entêtant, le ‘vieux anglais’ et tout ça. Mais ce sont des thèmes que nous connaissons encore aujourd’hui. Ils sont simplement enveloppés d’une manière différente. Ces choses continueront pour toujours, tant que les humains vivront, respirent, pleurent, aiment, meurent, se battent, tout ça.

Visitez la page Saturday Night Live de NBC pour plus d’informations.