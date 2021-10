Kacey Musgraves fait référence à “Forrest Gump” lors de la performance de “SNL”

Kacey Musgraves a semblé faire référence à une scène de Forrest Gump lors de son apparition en tant qu’invitée musicale sur SNL hier soir (2 octobre).

La superstar country a interprété deux chansons dans le premier épisode de la 47e saison de l’émission, qui a été animée par l’acteur et compatriote texan Owen Wilson.

Pendant “justifié”, Musgraves a joué assise sur un tabouret et semblait nue derrière sa guitare acoustique. Peu de temps après la diffusion de l’épisode, la star a tweeté une photo du film de Tom Hanks de 1994 d’une scène où le personnage de Robin Wright, Jenny, joue Bob Dylan‘s “Blowin’ In The Wind” alors qu’il était nu.

Musgraves a joué « camera roll » pour sa deuxième chanson, qui a commencé par une main tenant un polaroïd de l’artiste devant la caméra. La performance s’est poursuivie avec le musicien qui chantait assis d’un côté d’une table tandis que des projections vidéo vacillantes apparaissaient de l’autre côté.

Les deux chansons figurent sur le dernier album de la star, maudit, qui a été décrit comme « une tragédie des temps modernes en trois actes » qui « raconte un voyage extrêmement personnel de chagrin et de guérison ». Influencé par les goûts éclectiques de Bill Withers, Daft Punk, Sade, The Eagles et Weezer, il a exploré son chagrin et sa douleur autour de son divorce. Le disque était également accompagné d’un film de 50 minutes du même nom, réalisé par Bardia Zeinali et mettant en vedette Musgraves, avec des camées d’Eugene Levy, de la princesse Nokia et d’autres.

Star-crossed a suivi l’album extrêmement acclamé de Musgraves en 2018, Golden Hour, qui a reçu les Grammys de l’album de l’année et du meilleur album country en 2019 et de l’album de l’année aux CMA Awards et ACM Awards.

SNL continuera la semaine prochaine avec l’invitée musicale Halsey interprétant des chansons de son récent album If I Can’t Have Love, I Want Power. Kim Kardashian West animera l’épisode. Parmi les autres invités musicaux confirmés ce mois-ci figurent Young Thug et Brandi Carlile.

L’étoile maudite de Kacey Musgraves est maintenant disponible.