Kacey Musgraves lance une nouvelle couleur de cheveux rose

Kacey Musgraves connaît une année énorme avec la sortie de son album très attendu, et elle profite de cette période avec une nouvelle déclaration de mode. Parallèlement à une interview avec V Magazine, le chanteur « soutien de famille » a fait ses débuts avec une nouvelle coiffure rose pastel. Musgraves a partagé des photos du nouveau style sur Instagram, sous-titrant les photos « ne me laisse pas m’envoler ».

Dans l’interview, Musgraves a parlé du voyage émotionnel qu’elle avait suivi depuis son divorce avec Ruston Kelly et de la façon dont ces sentiments ont joué dans l’évolution de l’album. « Au début de cette année, alors que j’étais en quelque sorte en proie à de nombreux changements personnels, on m’a dit qu’être vu par d’autres être vulnérable est l’une des choses les plus fortes que vous puissiez faire », a expliqué Musgraves. « Montrer ses émotions n’est pas toujours le plus simple, mais je pense qu’il est vraiment vital d’être témoin d’être vulnérable, vous savez ? Et je pense qu’il est même important pour les enfants de voir leurs parents pleurer et d’avoir des moments avec des choses comme ça. Mais c’est certainement pas facile à coup sûr. »

« C’est vraiment effrayant », a poursuivi Musgraves. « Vous savez, c’est une chose bizarre d’exposer vos émotions et de les faire offrir pour la dissection. Mais à quoi bon créer de l’art si vous ne pouvez pas faire ça. Je suis juste dans ce chapitre où j’essaie se pencher sur la vulnérabilité, et peut-être essayer de s’éloigner de la perfection. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne n’aime la perfection. C’est ennuyeux comme l’enfer.

En fin de compte, Musgraves croit fermement que la perte cède la place à des choses nouvelles et merveilleuses. « Eh bien, je pense aussi que lorsque vous perdez quelque chose dans votre vie – cela peut être une amitié ou une relation, ou même une relation d’affaires ou quelque chose comme ça – nous sommes tous conditionnés à penser, Oh mon Dieu, cette seule chose se termine « , a admis Musgraves. « C’est le pire, ça ne devrait pas être comme ça. Mais c’est vraiment cool que la vie puisse avoir cette belle surprise au coin de la rue. »