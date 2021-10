Kacey Musgraves ne portait que ses bottes et sa guitare lors de la performance de « SNL »

Kacey Musgraves s’est inspirée de Forrest Gump lors de sa performance Saturday Night Live ce week-end. Elle a joué son single “Justified” alors qu’elle était assise sur un tabouret, avec juste une guitare et des bottes visibles, donnant l’impression qu’elle se produisait nue. Samedi, elle a confirmé que la performance était inspirée de la scène de Forrest Gump où Jenny (Robin Wright) se produisait sans vêtements dans un bar. Musgraves a même copié l’éclairage de la scène sur SNL.

“Justified” apparaît sur le dernier album de Musgrave, Star-Crossed, sorti en septembre. L’album comprend également “Camera Roll”, que Musgraves a également interprété sur SNL. Cette performance avait également une configuration unique, car Musgraves en jean a commencé la chanson assis derrière un bureau avant de monter sur scène.

Star-Crossed est la suite de l’album Golden Hour de Musgraves en 2018, et son ton est plus personnel car les paroles ont été inspirées par son chagrin d’amour après son divorce avec Ruston Kelly en 2020. Dans une interview avec NPR, Musgraves a noté que Star- Crossed est toujours “pleine d’amour et de gratitude”, mais elle était à un endroit très différent lors de l’enregistrement de celui-ci par rapport à Golden Hour. “Vous pouvez facilement dire qu’il s’agit d’un album post-divorce, qui, oui, est factuel sur papier”, a-t-elle déclaré. “Mais cet album est plein d’amour et de gratitude pour cette personne, pour Ruston, pour ma vie et ma capacité à explorer toutes les émotions en tant qu’auteur-compositeur.”

Musgraves a écrit toutes les chansons de l’album avec Ian Futchuk et Daniel Tashian, bien que “Justified” ait été écrit par Musgraves, Fitchuck, Isley Juber et BJ Burton. Les paroles reflètent “le large éventail d’émotions que j’ai ressenties au cours de mon parcours de guérison”, a-t-elle déclaré à NPR. Il y a aussi des graines d’espoir dans le disque, donc ce n’est pas complètement négatif.

“C’est un sentiment de confiance et d’autonomisation mélangé à une peur et une tristesse extrêmes, de la culpabilité et de la dépression, mais de l’espoir pour l’avenir”, a-t-elle expliqué. “Mais alors, oui, un peu de colère, un peu de marchandage, un peu de lutte pour accepter où vous êtes. Je ne pense pas qu’une émotion ou une chanson puisse vraiment parler de ce que je ressens. C’est pourquoi J’avais l’impression que cet album devait contenir 15 chansons. Il se déroule dans mon esprit en trois actes. C’est en quelque sorte la meilleure chose que vous puissiez faire est d’essayer de transmettre ce que vous ressentez sur une question aussi compliquée. “

SNL a commencé sa 47e saison samedi soir, avec Owen Wilson comme hôte. C’était la deuxième fois que Musgraves apparaissait dans l’émission, car elle se produisait également en 2018. Le 9 octobre, Kim Kardashian West sera l’hôte pour la première fois, avec Halsey sur scène. Rami Malek et Young Thug sont les vedettes de l’épisode du 16 octobre, tandis que Jason Sudeikis et Brandi Carlile sont présentés dans l’épisode du 23 octobre.