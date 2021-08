Kacey Musgraves partage les dates de la tournée 2022 de “Star-Crossed: Unveiled”

La superstar country Kacey Musgraves prend la route en 2022 lors de la tournée Star-Crossed: Unveiled. La tournée actuelle de 15 dates aura lieu en soutien au quatrième album studio du chanteur, Star-Crossed, sorti le 10 septembre via Interscope Records et UMG Nashville.

La tournée Star-Crossed: Unveiled débute à Saint Paul, Minnesota le 19 janvier 2022 et traverse Chicago, Kansas City, Cleveland, Toronto, Philadelphie, Boston, Washington DC, New York, Atlanta, Nashville, Dallas, Denver et Oakland avant de terminer à Los Angeles le 20 février 2022.

Musgraves amènera King Princess et MUNA en tournée en première partie.

Les fans peuvent s’inscrire pour accéder à la vente anticipée de billets via le site officiel de Star-Crossed: Unveiled disponible le 1er septembre avant la vente grand public le 9 septembre qui sera lancée via le site officiel de Kacey Musgraves. Les titulaires de carte American Express ont également accès à des billets en prévente du 2 au 8 septembre via le même portail.

Star-Crossed a été taquiné avec les singles principaux “Justifié” et “Traversé d’étoiles», ce dernier dont Musgraves se produira le 12 septembre lors de sa première performance aux MTV Video Music Awards. L’album arrivera en même temps que la sortie du film d’accompagnement Paramount+ Star-Crossed : Le Film.

Le film met en vedette Musgraves et présente des apparitions des acteurs Eugene Levy et Victoria Pedretti, de l’auteur-compositeur-interprète Princess Nokia, de la gagnante de RuPaul’s Drag Race Symone et de la comédienne Megan Stalter.

Précommandez Star-Crossed et consultez l’ensemble officiel des dates de la tournée Star-Crossed: Unveiled ci-dessous.

19 janvier – Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

20 janvier – Chicago, Illinois – United Center

21 janvier – Kansas City, MO – T-Mobile Center

23 janvier – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

24 janvier – Toronto, ON – Scotiabank Arena

26 janvier – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center

27 janvier – Boston, MA – Jardin TD

3 février – Washington DC – Capital One Arena

5 février – New York, NY – Madison Square Garden

9 février – Atlanta, GA – State Farm Arena

11 février – Nashville, TN – Bridgestone Arena

14 février – Dallas, Texas – American Airlines Center

16 février – Denver, CO – Ball Arena

19 février – Oakland, Californie – Oakland Arena

20 février – Los Angeles, Californie – Staples Center