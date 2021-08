Kacey Musgraves présente deux chansons sur “Un léger changement de plans”

Kacey Musgraves a révélé quelques détails intimes sur le voyage psychédélique guidé qui a inspiré son nouvel album sur le podcast A Slight Change of Plans, animé par le Dr Maya Shankar. Leur conversation comprend également deux extraits de nouvelles chansons du suivi de Musgraves, lauréat d’un Grammy Heure d’or.

Le voyage guidé au LSD de Musgraves fait partie intégrante du récit du projet à venir, qui n’a pas été officiellement annoncé. Accompagnement musical — de Bach aux chants chamaniques à les Beatles – faisait partie de l’expérience et a été organisée de manière à ce que ces sentiments et souvenirs puissent être consultés à nouveau plus tard, selon le podcast.

« Ce sont des chansons du monde entier », dit Musgraves. « Vous écoutez cette playlist, elle vous guide à travers ces émotions et sentiments à dessein. Certaines sont assez intenses. Au fur et à mesure que vous sortez de votre expérience, vous entrez en résonance avec ces sentiments de gratitude et de chaleur. La musique que j’ai entendue, je n’ai jamais entendu de musique comme ça de ma vie. Vous le sentez dans vos os, vos cellules. Cela vous traverse d’une manière que je n’ai jamais connue auparavant.

De retour en mai, Musgraves a révélé les détails de son prochain album. Dans une couverture pour Elle, la superstar country Kacey Musgraves a parlé de son nouveau LP très attendu et de son divorce avec Ruston Kelly.

Les deux sont intimement liés, car Musgraves révèle qu’une grande partie du disque a été inspirée par la difficulté de la procédure. S’exprimant avec honnêteté et vulnérabilité, Musgraves a expliqué à Elle que l’album de 15 titres a été inspiré par une lutte dans laquelle « j’avais l’impression de mourir à l’intérieur. Je m’effondrais. J’étais triste. Je me sentais seul. Je me sentais brisé.

Musgraves, malgré la lourdeur thématique, montrera une fois de plus sa capacité à mélanger humour, esprit et paroles intelligentes avec une relatabilité liée à des crochets accrocheurs et à des mélodies fortes. Elle a également dit à Elle que lors de l’enregistrement du nouvel album, les artistes qui ont influencé le projet incluent Bill Withers, Daft Punk, Sade, Les Aigles et Weezer. Le disque est terminé et devrait sortir à la fin de l’été ou au début de l’automne.

