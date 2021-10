Kacey Musgraves réagit après que les Grammys l’ont jugée inéligible

La superstar country Kacey Musgraves, six fois primée aux Grammy Awards, brise son silence sur son dernier album étant considéré comme inéligible pour la saison des Grammy 2022. Musgraves est exclu de la catégorie du meilleur album country des GRAMMY Awards. Le mercredi 13 octobre, Musgraves a partagé ses réflexions sur Twitter. « Vous pouvez sortir la fille du pays (genre), mais vous ne pouvez pas sortir le pays de la fille », a écrit Musgraves en légende d’une photo d’elle en tant que jeune fille portant un chapeau de cowboy rose et un sourire.

La Recording Academy a déclaré que Star-Crossed de Musgraves n’est pas éligible dans la catégorie country. Au lieu de cela, l’album est éligible pour le meilleur album vocal pop.

Vous pouvez sortir la fille du pays (genre) mais vous ne pouvez pas sortir le pays de la fille. pic.twitter.com/dZaqoFsI7I – KACEY (@KaceyMusgraves) 13 octobre 2021

Dans un post sur son histoire Instagram, Musgraves a partagé la même photo et le même message. Elle a également rendu hommage à certaines icônes de la musique country, partageant des photos d’elle avec Dolly Parton, Reba McEntire, Willie Nelson, Kris Kristofferson, Ronnie Milsap, George Strait, Brooks & Dunn, Leann Womack et plus encore. Elle a tagué chaque artiste sur la photo et leur a demandé dans les légendes, « Qu’est-ce que tu penses ? »

Billboard rapporte que la décision n’a pas été prise par le légendaire Harvey Mason, qui siège à la tête du conseil d’administration. Au lieu de cela, la décision a été prise par le comité de sélection des pays de la Recording Academy, qui est un groupe secret et anonyme qui détermine quels albums et enregistrements seront divisés dans chaque catégorie chaque année.

Malgré cela, Musgraves a été au sommet ces derniers temps. Elle a joué dans la saison d’ouverture SNL. La performance a marqué son retour dans la série de sketchs comiques en direct depuis sa dernière représentation en 2018.

Elle a récemment mis fin à son mariage et dit que la pandémie de COVID-19 l’a amenée à revoir sa relation. Elle a déclaré au magazine Elle à propos de la séparation : « Je viens d’une famille pleine de longs mariages… C’était difficile de ne pas avoir l’impression d’être un échec à certains égards », a déclaré Musgraves. Mais elle a ajouté qu' »il n’y a rien de plus honteux que de rester dans un endroit où vous ne vous adaptez plus ».