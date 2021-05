Kacey Musgraves révèle des détails sur son prochain album

Dans un histoire de couverture pour Elle, superstar country Kacey Musgraves a parlé de son nouvel album très attendu et de son divorce d’avec Ruston Kelly.

Les deux sont intimement liés, car Musgraves révèle qu’une grande partie du dossier a été inspirée par la difficulté de la procédure. Parlant avec honnêteté et vulnérabilité, Musgraves a expliqué à Elle que l’album de 15 titres était inspiré d’une lutte dans laquelle «j’avais l’impression de mourir à l’intérieur. J’étais en train de m’effondrer. J’étais triste. Je me sentais seul. Je me sentais brisé.

Musgraves, qui a remporté le Album de l’année 2019 GRAMMY pour Golden Hour, a puisé dans la douleur et le traumatisme de son divorce et a trouvé le processus d’écriture à ce sujet cathartique. «Le mot tragédie m’est venu à l’esprit. Et je me suis dit: «Whoa, et si l’album était formulé comme une tragédie shakespearienne ou grecque moderne?», Dit-elle. «À l’époque, je ne comprenais pas très bien. C’est encore assez grisant, le «vieil anglais» et tout ça. Mais ce sont des thèmes que nous connaissons encore aujourd’hui. Ils sont simplement emballés d’une manière différente. Ces choses continueront pour toujours, tant que les humains vivront, respireront, pleureront, aimeront, mourront, se battront, tout cela.

Musgraves, malgré la lourdeur thématique, présentera une fois de plus sa capacité à mélanger humour, esprit et paroles intelligentes avec une relatabilité liée à des crochets accrocheurs et des mélodies fortes. Elle a également déclaré à Elle que lors de l’enregistrement du nouvel album, les artistes qui ont influencé le projet incluent Bill Withers, Daft Punk, Sade, The Eagles et Weezer. Le disque est terminé et devrait sortir à la fin de l’été ou au début de l’automne.

En avril, il a été annoncé que Interscope Records et UMG Nashville ont formé un partenariat unique sous lequel les deux labels sortiront conjointement le nouvel album de Kacey. Dans le cadre du nouvel accord de partenariat, les deux labels collaboreront ensemble sur le marketing (national et international) et la promotion radio pour ce qui sera sûrement l’un des plus gros albums de l’année quand il arrivera enfin.

