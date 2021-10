Kacey Musgraves se sent «justifiée» dans sa performance lors de la première de la saison «SNL»

La saison 47 de Saturday Night Live a débuté le 2 octobre et la chanteuse Kacey Musgraves était l’invitée musicale aux côtés de l’animateur Owen Wilson. Musgraves vient de sortir son cinquième album studio, mêlé d’étoiles, alors la chanteuse country est montée sur scène pour interpréter certaines de ses nouvelles chansons à succès.

Pour sa première chanson, Musgraves a chanté “justifié”, une ballade au cœur brisé sur la rupture, le passage à autre chose et toutes les émotions qui vont avec. Musgraves est montée sur scène avec sa guitare et a frappé toutes les bonnes notes, prouvant une fois de plus pourquoi elle est l’une des meilleures chanteuses country du jeu.

Musgraves a écrit à propos de son divorce avec son ex-mari Ruston Kelly, et ces émotions exacerbées transparaissent dans chaque paroles. Dans une interview en mai avec Elle Magazine, Musgraves a parlé de son mariage de deux ans qui s’est terminé en juillet 2020 malgré l’inspiration de son deuxième album, Golden Hour. “Si vous m’aviez dit le soir des Grammys, ‘Hé, dans deux ans, tu vas divorcer et avoir tout un ‘autre album’ écrit, j’aurais été comme, ‘F— off . Non. Pas question », a déclaré Musgraves.

Musgraves a expliqué dans l’interview que la mise en quarantaine ensemble au début de la pandémie de COVID-19 a mis leurs différences en relief et a accéléré la fin de la relation. “J’aurais pu rouler encore quelques années”, a-t-elle déclaré, “ne pas prêter attention à mes sentiments ou ne pas vraiment gérer certaines choses.” Tout le temps passé isolé a donné à Musgaves le temps de réfléchir et de tout remettre en question. « Pourquoi ai-je pris ces décisions ? Comment suis-je arrivé ici ? Comment puis-je m’empêcher d’y retourner ? Pourquoi est-ce que je continue à choisir le même genre de personnes ? » elle a dit.

“Je me sentais, à bien des égards, au sommet du monde dans ma carrière”, a ajouté la star, “mais dans ma vie personnelle, j’avais l’impression de mourir à l’intérieur. Je m’effondrais. J’étais triste. Je me sentais seul. Je se sentait brisé.” Musgraves venait également d’une famille “pleine de longs mariages”, de sorte que la pression rendait difficile la fin des choses lorsque les choses avec Kelly ne fonctionnaient pas. “C’était difficile de ne pas avoir l’impression d’être un échec à certains égards”, a déclaré Musgraves. “Il n’y a rien de plus honteux que de rester dans un endroit où vous n’avez plus votre place.” Parfois, les choses ne fonctionnent pas et Musgraves et Kelly sont restés amicaux, affirmant dans leur déclaration initiale que “nous ne nous blâmons pas, ne sommes pas en colère ou ne nous méprisons pas”.