Kacey Musgraves taquine la nouvelle musique, paroles sur le divorce de Ruston Kelly

Kacey Musgraves a donné à ses abonnés Instagram un avant-goût de ce qui va arriver sur son prochain album, et cela ressemble à une forte dose de chagrin. Musgraves, qui s’est séparée de son ex-mari Ruston Kelly l’année dernière, après deux ans de mariage, a taquiné le morceau dans une série de publications Instagram révélant quelques paroles du morceau encore inédit.

“Laissez-moi planter le décor/Deux amants déchirés aux coutures/Ils se sont réveillés du rêve parfait/Et puis les ténèbres sont arrivées”, chantonne Musgraves dans l’extrait déchirant. “J’ai signé les papiers hier/Tu es venu et tu as emporté tes affaires/J’ai quitté la maison que nous avons faite/Et tu t’es rendu ton nom.” Musgrave ajoute : « Qu’avons-nous fait ?/ Avons-nous volé trop haut ?/ Juste pour être brûlé par le soleil ?/ Personne n’est à blâmer/ Parce que nous avons appelé tous les anges pour nous sauver/ Les a appelés par leur nom/ Mais je suppose Ils se sont perdus.”

La chanteuse a expliqué ce qui a conduit à la scission dans une interview en mai avec le magazine ELLE où elle a expliqué que la pandémie l’avait forcée à confronter ses pensées d’une manière qu’elle n’aurait peut-être pas si cela ne s’était jamais produit. “J’aurais pu rouler encore quelques années”, a-t-elle déclaré, “ne pas prêter attention à mes sentiments ou ne pas vraiment gérer certaines choses.”

Elle a commencé à se poser des questions telles que : « Pourquoi ai-je pris ces décisions ? Comment suis-je arrivée ici ? Comment puis-je m’empêcher d’y retourner ? Pourquoi est-ce que je choisis toujours le même genre de personnes ? Avec plusieurs longs mariages dans sa famille, la femme de 32 ans a admis qu'”il était difficile de ne pas avoir l’impression d’être un échec à certains égards” lorsqu’elle a divorcé, bien qu’elle ait souligné: “Il n’y a rien de plus honteux que de rester quelque part où tu n’es plus à ta place.”

Musgraves s’est tournée vers la musique pour l’aider à surmonter ses sentiments, en écrivant environ 40 chansons, dont 15 ont été intégrées à son prochain album. L’album est structuré en trois actes, et Musgraves le décrit comme une tragédie. “Le mot tragédie vient de me venir à l’esprit”, se souvient-elle. “Et je me suis dit : ‘Whoa, et si l’album était formulé comme une tragédie shakespearienne ou grecque moderne ?'” La chanteuse a expliqué que son dernier projet racontait l’histoire de “deux personnes qui s’aiment tellement, mais elles ne peuvent pas faire ça marche dans le domaine physique d’être ensemble, parce que ce n’est tout simplement pas écrit dans les étoiles pour eux. Cela enlève presque le blâme aux deux personnes, ce que j’aime, car il pourrait être facile dans un chagrin d’être comme, ‘ Eh bien, tu as merdé, c’est de ta faute. « Non, vous avez merdé, c’est de votre faute. » Et c’est comme, ‘Non, blâmons juste les étoiles. Disons juste que nous ne sommes pas censés être.'”

Le nouveau projet de la native du Texas suivra son album acclamé par la critique Golden Hour, qui a été nommé Album de l’année aux Grammys en 2019, où Musgraves a remercié Kelly dans son discours de remerciement. “Si tu m’avais dit le soir des Grammys, ‘Hé, dans deux ans, tu vas divorcer et avoir tout un ‘autre album’ écrit'”, a-t-elle dit, “J’aurais été comme, ‘ F— off. No. No way.'” D’après le son de cet album à venir, elle pourrait avoir un autre lauréat entre les mains.