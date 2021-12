Kadena montera beaucoup plus haut grâce aux nouvelles fonctionnalités de contrat intelligent

Kadena (CCC :KDA-USD) est une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars qui a considérablement augmenté le mois dernier. Au 2 novembre, il s’échangeait à 6,95 $ par jeton cryptographique KDA-USD, mais le 2 décembre, il était à 16,66 $. Cela représente un gain de 140% en un mois seulement.

Au cours des deux derniers mois, Kadena est passé de 1,7765 $ par jeton KDA à 15,21 $ aujourd’hui, soit un gain de 8,5 fois.

Il s’agit d’un rendement incroyable pour les investisseurs sur cette période.

De plus, cela peut être dû au fait que Kadena a annoncé des changements à son protocole qui lui permettront de prendre en charge de nouveaux cas d’usage. Par exemple, selon le magazine Cryptoslate, Kadena a apporté des modifications qui donneront aux utilisateurs et aux développeurs la possibilité de créer et d’acheter des jetons non fongibles (NFT).

De plus, les utilisateurs de Kadena pourront faire du jalonnement de jetons, qui est une forme de contrat intelligent qui permet aux investisseurs de gagner des intérêts sur leurs jetons. Il pourra également déployer d’autres types de finance décentralisée (DeFi) ou d’applications décentralisées (DApps) en fonction des changements de protocole.

Caractéristiques remarquables de Kadena

Kadena a été fondée il y a deux ans par deux anciens JP Morgan (NYSE :JPM), Stuart Popejoy et Will Martino. Ils avaient tous deux auparavant dirigé le Blockchain Center for Excellence de JPMorgan, l’équipe blockchain interne de la banque d’investissement américaine.

Selon le magazine en ligne Decrypt, il possède à la fois une blockchain privée (où le public ne peut pas voir les transactions) connue sous le nom de « Kuro » ainsi qu’un composant de contrat intelligent open source. Cette deuxième partie, la chaîne publique, est dans un langage de contrat intelligent spécial appelé « Pacte ». Il permet à toute personne ayant une compréhension rudimentaire de la programmation de rédiger son propre contrat intelligent.

De plus, Kadena prétend être capable de gérer un grand nombre de transactions sur la base de son protocole blockchain. Par exemple, Kadena prétend être capable de gérer 480 000 transactions par seconde (TPS). Cela éclipse même celui de sa concurrente blockchain, Solana (CCC :SOL-USD). Solana ne peut faire que 50 000 TPS.

Cette énorme vitesse TPS est due à la capacité de Kadena à combiner rapidement de nombreuses sous-chaînes pour soutenir la chaîne principale. Les développeurs appellent cette combinaison de 20 sous-chaînes « chaînes tressées ».

Maintenant, avec les nouvelles capacités de Kadena pour faire à la fois des contrats NFT et DeFi, l’attrait pour les développeurs d’utiliser Kadena sera encore plus grand. Cette prise de conscience s’est traduite par un prix KDA-USD plus élevé.

Où cela laisse KDA-USD

Kadena espère bientôt passer à une structure de 100 sous-chaînes. Cette augmentation de 5 fois des sous-chaînes devrait propulser sa vitesse de transaction déjà rapide encore plus élevée. Une fois que cela se produira, le prix KDA-USD augmentera probablement considérablement. La raison en est qu’il aura la capacité de capturer une part de marché importante à la fois dans l’espace DeFi et dans l’espace NFT.

Cependant, cela pourrait prendre un certain temps.

En attendant, il semble que certains détenteurs de KDA-USD effectuent des ventes liées aux taxes. C’est probablement pourquoi Kadena est bien sortie de son record du 11 novembre de 28,25 $.

Cette braderie pourrait durer un certain temps. Cependant, une fois que les investisseurs se rendront compte que Kadena pourrait finir par prendre une énorme part de marché dans le domaine du NFT et des contrats intelligents, le prix de la crypto pourrait changer.

Après tout, le site Web de Kadena a une excellente ligne de marketing pour les développeurs : « Kadena fait fonctionner la blockchain pour tout le monde. Notre écosystème offre la sécurité du Bitcoin, du gaz pratiquement gratuit, un débit inégalé et des contrats plus intelligents. »

La capacité de Kadena à proposer des transactions sans frais à des vitesses très rapides va attirer beaucoup plus d’utilisateurs et de développeurs. Les développeurs en particulier trouveront probablement toutes sortes de nouveaux cas d’utilisation pour le nouvel ensemble de fonctionnalités décentralisées de la pièce.

Dans l’ensemble, cela propulsera Kadena bien plus haut qu’aujourd’hui.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.