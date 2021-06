Kagan explose Kavanaugh dans les notes de bas de page de Borden c. États-Unis ⋆ .

in

La Cour suprême des États-Unis a rendu jeudi une décision 5-4, estimant que les crimes nécessitant un état mental d’imprudence sont insuffisants pour déclencher des peines minimales obligatoires en vertu de la loi fédérale.

L’affaire est Borden c. États-Unis, et elle soulève des questions d’interprétation de l’Armed Career Criminal Act (ACCA) — une loi qui crée des peines plus sévères pour les délinquants violents habituels; L’ACCA impose une peine minimale de 15 ans pour toute personne reconnue coupable de possession illégale d’une arme à feu après avoir été condamnée trois fois ou plus pour un « crime violent ».

Charles Borden, Jr., a plaidé coupable à une accusation de crime en possession, et les procureurs ont demandé une peine plus lourde en vertu de l’ACCA. Cependant, l’une des infractions principales que le gouvernement a utilisées pour invoquer l’ACCA était les voies de fait graves imprudentes. Les avocats de Borden ont fait valoir que l’accusation d’agression imprudente avait été classée à tort comme un crime violent et que la peine de Borden ne relevait pas correctement de la LACC.

Le tribunal de district et la Cour d’appel du sixième circuit se sont prononcés contre Borden. La Cour suprême, cependant, a maintenant renversé, statuant en faveur de Borden; SCOTUS a fondé sa décision en grande partie sur des affaires antérieures qui interprétaient également l’expression « crime avec violence » comme exigeant une mens rea plus coupable que l’imprudence.

Alors que la décision quelque peu fragmentée de la Cour (les juges Stéphane Breyer, Elena Kagan, Sonia Sotomayor, et Neil Gorsuch dans la majorité, rejoint par la Justice Clarence Thomas dans un accord séparé) signifiait la première fois que les juges Amy Coney Barrett et Neil Gorsuch se sont retrouvés dans des positions opposées, le résultat dans Borden était le tarif SCOTUS standard pour les affaires reposant sur des questions étroites d’interprétation législative.

Vous ne le sauriez jamais, cependant, si vous lisiez Justice Brett Kavanaughla dissidence. Kavanaugh, premier juge en chef John Roberts et juges Samuel Alito et Amy Coney Barrett, a pris sur lui d’offrir une longue note de bas de page expliquant ce qu’il a appelé le résultat « anormal » de la Cour dans Borden. Dans ce qui semble plus typique d’une conférence 1L d’un professeur de droit qu’une dissidence de la Cour suprême, Kavanaugh a résumé :

Juste pour expliquer la programmation d’aujourd’hui : quatre juges forment la pluralité. LE JUGE THOMAS approuve le jugement. Il est d’accord avec le résultat de la pluralité mais pas avec son raisonnement, et conclut que l’expression « recours à la force physique » exclut à elle seule les infractions imprudentes telles que les voies de fait ou l’homicide imprudent. La Cour est parvenue à une conclusion différente en interprétant une loi au libellé similaire dans Voisine c. États-Unis, 579 US 686 (2016).

Kavanaugh a poursuivi, affirmant que les juges « nous retrouvons dans une situation inhabituelle », en ce sens qu’ils sont en grande partie d’accord sur le sens de certains termes de l’ACCA, mais en désaccord sur d’autres parties.

Kagan a offert sa propre note de bas de page, reprochant à Kavanaugh de s’être plongé dans un “exercice de comptage compliqué” sur la composition de la justice, “apparemment pour montrer à quel point il est injuste que le point de vue de la dissidence n’ait pas prévalu ici”.

Les experts juridiques ont remarqué à la fois la note de bas de page étrange de Kavanaugh et la réaction de Kagan à celle-ci.

Kagan continue de posséder impitoyablement Kavanaugh – ici, elle se moque de lui pour s’être plaint “à quel point il est injuste” que son “opinion n’ait pas prévalu ici”. https://t.co/N6UnwvQJtD pic.twitter.com/iMc1qieJrS – Mark Joseph Stern (@mjs_DC) 10 juin 2021

Les notes de bas de page sont toujours un bon endroit pour trouver où les juges sont le plus fortement divisés, mais c’est un appel impressionnant de Kagan. pic.twitter.com/8mjLhhYO1U – Chris Geidner (@chrisgeidner) 10 juin 2021

“Il n’y a rien de particulièrement inhabituel dans la composition d’aujourd’hui”, a plaisanté Kagan, fournissant à Kavanaugh un aperçu rapide de la décision:

Quatre juges pensent que l’expression « utiliser », telle que modifiée par l’expression « contre », dans la clause des éléments de l’ACCA exclut une conduite imprudente. Un juge pense, conformément à son point de vue exposé précédemment, que l’expression « utiliser » à elle seule permet d’atteindre ce résultat. Et cela fait cinq pour répondre à la question posée.

Pour souligner le caractère superflu de l’explication en bas de page de Kavanaugh, Kagan a carrément caractérisé le vote :

Q : La clause des éléments exclut-elle les conduites imprudentes ? R : Oui, c’est le cas.

Dans le corps de l’opinion majoritaire, le juge Kagan a donné un aperçu des divers états mentaux criminels. « Une personne agit de manière imprudente, dans la formulation la plus courante », a-t-elle expliqué, « lorsqu’elle « ignore consciemment un risque substantiel et injustifiable » lié à sa conduite, en « écart flagrant » des normes acceptées. »

Détaillant la justification de la Cour pour conclure que l’imprudence ne déclenche pas l’ACCA, Kagan est allé directement aux précédents pertinents. Dans des affaires antérieures, SCOTUS a décidé que les infractions par négligence ne sont pas considérées comme des « crimes de violence » et que les infractions imprudentes pourraient être exclues. Maintenant, la Cour a clarifié toute ambiguïté en suspens et a précisé que les délits d’imprudence ne sont pas des « crimes de violence » dans ce contexte.

Kagan a expliqué que l’utilisation d’une infraction imprudente pour déclencher des sanctions renforcées ne correspond tout simplement pas à l’objectif visé par l’ACCA. Elle a écrit:

Notre lecture du texte pertinent trouve un appui dans son contexte et son objectif. Le traitement des infractions imprudentes comme des « crimes violents » imposerait d’importantes améliorations des peines à des individus (par exemple, des conducteurs imprudents) loin des « criminels de carrière armés » auxquels s’adresse l’ACCA – le genre de délinquants qui, une fois armés, [the] arme à feu délibérément pour blesser une victime.

La dissidence de Kavanaugh, explique Kagan, passe à côté de l’essentiel. Une décision selon laquelle les infractions imprudentes constituent des « crimes violents » aux fins de l’ACCA « renverserait » les décisions cohérentes de la Cour sur l’ensemble de la justification de l’ACCA. Il s’agit d’imposer des peines supplémentaires pour les crimes « intentionnels, violents et agressifs », et non d’alourdir les peines pour les personnes qui ignorent simplement les risques de leurs actes.

Elle a élaboré, en fournissant des exemples pour enfoncer le clou. Une personne qui envoie des SMS en conduisant, un père emmenant son enfant skier sans équipement de sécurité approprié et un voleur à l’étalage qui saute du balcon du deuxième étage d’un centre commercial tout en fuyant la sécurité pour atterrir sur un client pourraient tous être considérés comme des «criminels de carrière» en vertu de l’ACCA si imprudence suffisaient à déclencher le statut. Kagan a systématiquement démantelé la dissidence, la reprochant à plusieurs reprises de contenir des erreurs logiques.

Justice Clarence Thomas, votant avec la majorité de la Cour sur le résultat, mais fournissant un raisonnement distinct dans un accord, a concentré son analyse sur une partie différente de la loi. Selon Thomas, l’exigence de l’ACCA selon laquelle les crimes sous-jacents impliquent « l’usage de la force physique » exclut tout crime commis par simple imprudence. « L’usage de la force physique », a expliqué la justice, « a un sens bien compris s’appliquant uniquement aux actes intentionnels visant à causer des dommages ».

Le « presto ! est l’ajout de Kagan, pas le mien – une partie de sa métaphore étendue encadrant Kavanaugh comme un magicien amateur qui révèle par inadvertance son tour au public avant de le jouer. https://t.co/kTIGOmTQCU – Mark Joseph Stern (@mjs_DC) 10 juin 2021

Kagan s’en prenant à l’argument du « terme de l’art » de Kavanaugh ici est… eh bien… de l’art. pic.twitter.com/86l8mxzWqG – Chris Geidner (@chrisgeidner) 10 juin 2021

Le martèlement par le juge Kagan des dissidents de Borden, en particulier dans les notes de bas de page, a dominé la plupart des réactions à la décision de la Cour.

La dissidence écrirait une loi différente, basée sur une théorie différente de la sanction pénale. Mais l’approche préférée de la dissidence n’est pas celle que le Congrès a promulguée dans la loi. Et la dissidence ne peut pas dire au Congrès qu’en écrivant la loi qu’il a rédigée, il n’a pas suffisamment renforcé les sanctions pour possession d’armes à feu.

