Kahleah Copper est la star du Chicago Sky lors de la finale de la WNBA

CHICAGO – Il a fallu à Kahleah Copper exactement une possession pour montrer au Phoenix Mercury qu’elle ne devait pas être testée lors du troisième match de la finale WNBA 2021. Copper s’est verrouillé sur la légende vivante de Phoenix, Diana Taurasi, alors qu’elle sortait d’un écran de Brianna Turner, puis d’un autre de Brittney Griner. L’écran de Griner nivela Copper, forçant un interrupteur alors que Taurasi sortait au sommet de la ligne à trois points. Cela a laissé le 6’1 Copper dans le poteau avec le 6’9 Griner, sept fois All-Star, deux fois champion des buts et l’un des plus grands joueurs de cette génération à part entière.

C’est le type de décalage que Phoenix voulait chasser pour établir Griner offensivement au début du match. Taurasi avait sa coéquipière Sophie Cunningham grande ouverte sur l’aile alors que la défense de Sky se précipitait pour récupérer, mais ce jeu était toujours destiné à faire entrer le ballon à l’intérieur de leur star. Alors que Taurasi lançait une passe d’entrée dans le poteau, Copper a volé devant Griner et s’est envolée pour faire basculer le ballon avec son bras gauche tendu.

Le Sky a récupéré le ballon libre et s’est précipité pour attaquer à l’autre extrémité.

Le cuivre a été le cœur battant de Chicago tout au long de cette course enchantée vers les finales de la WNBA, et elle a peut-être enregistré sa meilleure performance en séries éliminatoires pour vendredi soir dans une série à égalité avec le Mercury. Elle s’est enfuie à chaque occasion pour brûler la défense de Phoenix en transition. Elle a battu le Mercury dans le demi-terrain avec son premier pas incroyablement rapide et son toucher doux autour du panier. Elle a même renversé 2 sur 3 à trois points, ce qui a toujours été la partie la plus faible de son jeu mais ne semble plus surprenant.

Copper a fait tout cela avec Taurasi comme principale mission défensive. Taurasi est la plus grande joueuse de l’histoire de la WNBA, mais elle a 39 ans, souffre de multiples blessures au bas du corps et vient de voir sa femme donner naissance au deuxième enfant du couple quelques jours plus tôt. Taurasi est toujours l’une des buteuses les plus explosives de la ligue – elle a perdu 37 points sur les puissants Las Vegas Aces en demi-finale il y a deux semaines – mais elle n’a pas été en mesure de suivre Copper dans cette série.

Pour la défense de Taurasi, personne d’autre n’a été en mesure de suivre Copper non plus.

Chicago a ouvert le match 3 de la finale au début du deuxième quart lorsque Candace Parker a récupéré une balle lâche et a lancé une passe sans regard à Copper en transition. Copper a récupéré le ballon, a tordu son corps et a terminé par contact pour un jeu à trois points. Copper a fait son lancer franc pour donner 19 points à Chicago, et le match s’est terminé à partir de là.

Le Sky a gagné, 86-50, pour s’éloigner d’une victoire du premier championnat de l’histoire de la franchise. C’était le match le plus déséquilibré de l’histoire de la finale de la WNBA devant une foule électrique à guichets fermés comprenant des politiciens majeurs (gouverneur JB Pritzker et maire Lori Lightfoot), des icônes sportives locales (le quart recrue des Bears Justin Fields et le secondeur Roquan Smith) et natif de Chicago. Chance the Rapper tous dans les tribunes.

À la fin, Chance the Rapper a serré Copper dans ses bras au centre du court tout en portant son maillot. Il avait dit avant le match qu’il se ferait tatouer Sky si l’équipe gagnait le championnat. Il se sent comme l’un des milliers de nouveaux fans que l’équipe a créés avec cette course.

« Cuivre, elle n’était qu’une poignée », a déclaré l’entraîneur de Mercury Sandy Brondello après le match. « Ils l’isolaient. Comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas compter sur une couverture individuelle. Le cuivre a fait beaucoup de grands jeux.

« Elle a été un match difficile pour tout le monde cette année », a déclaré le gardien de Mercury Skylar Diggins-Smith lorsqu’on lui a posé des questions sur Copper après le match.

The Sky incarne une approche égalitaire du jeu. Le titre principal est Parker, l’attaquante superstar qui a rendu possibles les rêves de titre de l’équipe lorsqu’elle a signé dans sa ville natale en tant qu’agent libre pendant l’intersaison. Il y a aussi le meneur Courtney Vandersloot, qui a dirigé la WNBA pour les passes décisives au cours des cinq dernières années, et sa femme Allie Quigley, sans doute la meilleure tireuse de l’histoire de la ligue. Les acteurs de Chicago se sont tous considérablement intensifiés tout au long de cette course, d’Azurá Stevens et Stefanie Dolson dans la peinture à Diamond DeShields sur l’aile.

Cependant, il ne fait aucun doute que la vedette des séries éliminatoires a été pour Chicago. Avec une victoire de plus, Copper sera probablement nommé MVP de la finale. C’est un développement qui aurait surpris quiconque prête attention à la ligue entrant dans les séries éliminatoires à la seule exception de Copper elle-même.

Photo de Mike Mattina/.

L’arrivée de Copper à Chicago n’a pas vraiment été célébrée lorsqu’elle a été transférée à l’équipe avant la saison 2017. À l’époque, Copper venait de connaître une année recrue banale avec les Washington Mystics en tant qu’ancien choix n ° 7 au repêchage de Rutgers. Elle a été échangée au Sky dans le cadre du package pour l’attaquante superstar Elena Delle Donne, qui avait remporté le titre de MVP de la ligue à Chicago deux ans plus tôt. Delle Donne aspirait à se rapprocher de son Delaware natal et a menacé de rester en dehors de la saison si le Ciel ne l’échangeait pas. Le Ciel n’avait vraiment pas le choix.

Perdre sans doute le meilleur joueur du monde a été un énorme revers pour la franchise et a inauguré une reconstruction à grande échelle. Pendant un certain temps, il était difficile de dire à quel point le cuivre serait vraiment un facteur dans les plans à long terme de l’équipe.

Copper n’a commencé que 12 de ses 101 premiers matchs avec la franchise, avec une moyenne d’environ sept points en 15 minutes par soir sur le banc pour le Sky. Vandersloot et Quigley étaient les pièces maîtresses de l’équipe, et DeShields était considéré comme une étoile montante après que le Sky l’a emmenée avec le choix n ° 3 au repêchage de 2018. Copper essayait juste de montrer qu’elle appartenait à la ligue.

Tout a changé pour Copper lorsque la WNBA s’est rendue au bubble wubble à Bradenton, en Floride, pour la saison 2020 au milieu de la pandémie. DeShields s’est présenté au camp avec une blessure au genou et a finalement quitté l’équipe avant la fin de la saison. Stevens est parti avec DeShields alors qu’elle luttait contre sa propre blessure au genou. Copper est entré dans la formation de départ et n’a jamais fait demi-tour. Sa moyenne de pointage est passée de 6,7 à 14,9 points par match et s’est fermement ancrée en tant que pièce maîtresse pour l’avenir.

Le Sky n’a jamais vraiment ressemblé à l’équipe montante qu’on pensait être après la saison 2019 alors qu’ils étaient dans le vacillement. Ils se sont battus pour un dossier de 12-10, mais ont été éliminés par le Connecticut Sun lors de leur match éliminatoire.

Tout a changé pour le Sky lorsque Parker a signé en tant qu’agent libre. Soudain, l’équipe avait des aspirations légitimes au titre, mais pendant un certain temps, il semblait qu’elle n’y arriverait jamais. Parker s’est blessé à la cheville lors du deuxième match de la saison et l’équipe a rapidement perdu sept matchs de suite. À son retour, le Sky a remporté sept matchs d’affilée. Chicago est entré dans les séries éliminatoires à 16-16 avec une note offensive, une note défensive et une note nette qui se sont toutes classées au milieu de la ligue. C’était une équipe moyenne par n’importe quelle métrique.

Cependant, le cuivre n’a jamais cessé de monter. Elle a mené l’équipe au pointage et a été nommée All-Star pour la première fois de sa carrière. Alors que Parker et ‘VanderQuigs’ attiraient toute l’attention, Copper devenait tranquillement un facteur majeur sur l’aile.

Cette course aux séries éliminatoires a été son couronnement. Elle a marqué 23 points sur 10 tirs sur 14 contre les Wings de Dallas alors que Chicago a survécu à un match à élimination directe pour ouvrir les séries éliminatoires. Chicago a dû gagner un autre match à élimination directe après cela et est entré en tant qu’outsider contre les Lynx du Minnesota. Copper a inscrit 16 points et 10 rebonds dans la victoire, et le Sky est passé en demi-finale.

Peu de gens pensaient que le Sky pourrait vaincre le Connecticut Sun pour atteindre la finale. Le Connecticut était l’équipe avec le meilleur record de la WNBA, l’équipe avec la deuxième meilleure défense de l’histoire de la ligue et l’équipe avec le nouveau MVP couronné à Jonquel Jones. Chicago a remporté un double thriller OT pour ouvrir la série avant que le Sun n’égalise les choses avec une victoire lors du prochain match. Alors que la série revenait à Chicago pour le match 3, Copper a peint un chef-d’œuvre: 26 points sur 9 tirs sur 14 pour donner au Sky une victoire serrée. Ils clôtureraient la série lors du prochain match.

Copper a ouvert la finale avec 21 points et 10 rebonds – dont cinq du côté offensif – lors d’une victoire dans le premier match. Le Sky a perdu un match 2 très disputé, et Copper a fourni le moment le plus mémorable du match lorsqu’elle a regardé Sophie Cunningham de Phoenix après une faute sur le terrain.

L’intensité qui a brûlé dans les yeux de Copper à ce moment-là a été le carburant qui a conduit le Sky au précipice d’un championnat. Après son incroyable performance dans le beatdown du Game 3, il est difficile de croire que Phoenix puisse faire quoi que ce soit pour l’arrêter.

Joe Camporeale-USA AUJOURD’HUI Sports

L’intensité de Copper a été contagieuse pour Chicago tout au long des séries éliminatoires. Son énergie implacable sur chaque possession aux deux extrémités du terrain est un match idéal avec le QI de génie des vétérans Parker, Vandersloot et Quigley. À ce stade, il n’y a pas un seul joueur de la WNBA qui a prouvé qu’il pouvait rester devant elle lorsqu’elle était au sol ou isolée contre un défenseur impuissant sur l’aile.

Le Sky est à une victoire du titre, et Copper est à un autre gros match de son nom dans le tissu de la ligue pour toujours en tant que MVP de la finale. À ce stade, cela semble être la seule façon dont le tour de vedette de Copper en séries éliminatoires peut se terminer.