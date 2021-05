Kai Hansen de Helloween discute du processus d’écriture de chansons de Skyfall (vidéo)

Le mois dernier, la gamme classique élargie réunifiée de métallurgistes allemands HELLOWEEN a sorti un nouveau single, “Skyfall”. Le morceau est tiré du nouvel album éponyme très attendu du groupe, qui doit sortir le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires.

Une vidéo de cinq minutes dans laquelle le guitariste / chanteur Kai Hansen discute du processus d’écriture de chansons pour “Skyfall” peut être vu ci-dessous.

La pochette de «Helloween» a été peint par l’artiste Eliran Kantor, qui a déjà travaillé avec LA HAINE RACE, SOULFLY, TESTAMENT, TERRE GELÉE et SODOME, entre autres.

le “Citrouilles unies” la programmation présente le chanteur de retour Michael Kiske et Hansen aux côtés du chanteur actuel Andi Deris, guitaristes Michael Weikath et Sascha Gerstner, bassiste Markus Grosskopf et batteur Daniel Löble.

Produit par Charlie Bauerfeind et Dennis Ward, le nouveau HELLOWEEN LP a été enregistré en partie au Accueil Studios à Hambourg (où tout a commencé en 1984). La même console d’enregistrement utilisée pour un tel HELLOWEEN albums comme “Maître des anneaux”, “L’heure du serment” et “Mieux que cru” a été utilisé pour enregistrer le nouveau matériel du groupe. L’effort était mitigé au Studios Valhalla de Ronald Prent (IRON MAIDEN, DÉF LEPPARD, RAMMSTEIN).

Mentionné Löble: “Ce record est le couronnement de la ‘Citrouilles unies’ voyage. J’ai toujours été fasciné par les différents traits de caractère et les facettes de HELLOWEENl ‘histoire de. Par exemple, les voix légendaires de Michi, Et moi et Kai. Les apprécier maintenant ensemble sur un seul disque, sous un même drapeau, est l’ultime HELLOWEEN vivre.”

“Skyfall” commence par un bang. La piste épique décrit un atterrissage extraterrestre sur terre et une poursuite dramatique, tandis que Kiske, Deris et Hansen duel les uns avec les autres d’une manière vraiment époustouflante. Produit par Martin Häusler, c’est le clip vidéo le plus élaboré de l’histoire du groupe. Présenté via une animation 3D vraiment cinématographique, ce clip est une véritable expérience haut de gamme.

Bauerfeind a déclaré: “Après 30 ans avec différentes formations du groupe, je pensais vraiment que j’étais bien préparé pour un autre défi extrême, mais je me suis trompé. Mes attentes ont été largement dépassées à tous points de vue avec ce paquet de créativité surdimensionné.”

Hormis la dextérité musicale, c’est aussi l’immense passion du groupe qui définit HELLOWEEN. Weikath Le décrit ainsi: «C’est la rencontre incompréhensible de sept musiciens qui travaillent en amis et même en famille qui ont créé quelque chose que personne n’aurait pensé pouvoir être possible. C’est comme se réveiller d’un sommeil mais encore être dans un rêve incroyable. “

Hansen reflète: «Être en studio avec mes anciens compagnons après 30 ans d’absence a été très émouvant pour moi. Mais en même temps, c’était une expérience complètement différente avec les« nouveaux »garçons. La collaboration de différents auteurs-compositeurs, chacun d’eux étant fort personnages à part entière, a rendu l’album très spécial, un mélange unique qui puise dans tous les chapitres de l’histoire du groupe.

“HELLOWEEN est une grande partie de ma vie et j’ai hâte de célébrer les chansons en direct pour et avec nos fans! “

Grosskopf est d’accord: “Pour moi, étant l’un des derniers” survivants “à avoir joué chaque note depuis le début, ce fut une expérience fantastique et un processus très émouvant. Je pense que tout le monde peut l’entendre sur cet album. Je l’adore.”

HELLOWEENLe nouvel album du groupe a vu les légendaires métallos allemands revenir «aux racines», le groupe enregistrant de manière entièrement analogique et Löble jouer le kit de batterie précédemment utilisé par HELLOWEENle batteur original de la fin Ingo Schwichtenberg, sur le légendaire “Gardien des sept clés” enregistrements.

Liste des pistes:

01. Pour la gloire



02. Peur des morts



03. Meilleur temps



04. Pollution de masse



05. anges



06. Rise sans chaînes



07. Indestructible



08. Roi des robots



09. Cyanure



dix. Dans les dépotoirs



11. Orbite



12. Skyfall

“Skyfall” sera disponible sur CD, numériquement et en deux versions vinyle différentes.

Single 1: vinyle, CD, numérique:

“Skyfall” (modification unique) + “Skyfall” (mélange de voix alternatif exclusif). Les deux sont des versions uniques exclusives et ne seront pas sur l’album. Environ 20 minutes de temps de jeu.

Single 2: vinyle uniquement

“Skyfall” (modification unique) + “Indestructible” (piste d’album exclusive). Il s’agit d’une version strictement limitée du nouveau single avec une piste d’album exclusive.

le “Citrouilles unies” tournée a marqué la première fois Kiske avait joué en live avec HELLOWEEN depuis 1993. Hansen, qui est parti HELLOWEEN en 1988, avait rejoint le groupe sur scène lors de diverses tournées et apparitions dans des festivals au fil des ans. L’ensemble comprenait plusieurs duos avec Kiske et son remplaçant, Deris, ainsi que de nombreuses chansons rarement jouées, y compris “Enfants du siècle”, “Ascension et chute” et “Vivre n’est pas un crime”. Hansen – qui a fait face HELLOWEEN jusqu’à la fin de 1986 – a chanté un medley de plusieurs débuts HELLOWEEN classiques, y compris «Chevauchez le ciel», “Judas”, “Lumière des étoiles” et “Heavy Metal (est la loi)”.

HELLOWEENeuropéen “United Alive World Tour Part II”, qui devait initialement avoir lieu en septembre et octobre, aura lieu l’année prochaine.

le “Citrouilles unies” gamme de HELLOWEEN déjà sorti une nouvelle chanson – bien intitulée “Citrouilles unies” – en octobre 2017.