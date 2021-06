Kai Havertz de Chelsea secoue la défaite de la France avec un excellent effort lors de la victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal

La star de Chelsea Kai Havertz n’a pas connu un grand match contre la France lors du match d’ouverture de l’Allemagne de la compétition Euro 2020.

L’ancien objectif de transfert du Bayern Munich l’a toutefois compensé avec un effort important contre le Portugal où il était parfois un cauchemar à gérer. Havertz avait un but et a également joué un rôle dans la création d’un but contre son camp avec des élans vers le filet.

« Vous pouviez voir que nous avions beaucoup de joie dans le jeu. Nous avons eu beaucoup d’occasions. Nous pouvons être très satisfaits du jeu. Je n’ai pas entendu beaucoup de critiques, j’essaie toujours de rester détendu à ce sujet », a déclaré Havertz (tel que capturé par Tz). « Je pense que nous pouvons être globalement satisfaits de la performance. On savait que le Portugal est un adversaire coriace, tout comme la France. Je pense que nous avons bien fait. Bien sûr, je suis aussi content du but. Après avoir perdu le match contre la France, il était important pour nous de ne pas tout chambouler tout de suite, mais de rester un peu fidèle à notre ligne et d’avoir confiance dans le système et dans nos joueurs. Le sélectionneur national nous a donné beaucoup de confiance. Nous sommes heureux d’avoir marqué trois points aujourd’hui. La victoire était très importante pour nous. Le match contre la France était malheureux, donc les trois points étaient très importants.

L’Allemagne s’est fermement mise en contrôle de son propre destin, mais Havertz a mis tout le monde en garde contre le fait de penser trop loin.

« (La Hongrie est) un adversaire coriace que vous ne pouvez pas sous-estimer. Ce sera encore une fois difficile pour nous. Chaque match de Championnat d’Europe est difficile, nous allons donc bien nous régénérer et être à nouveau frais sur le terrain dans quatre jours », a déclaré Havertz. “Ce n’est pas encore fait, il y a maintenant un adversaire très désagréable qui attend.”