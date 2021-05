Kai Havertz justifie les comparaisons de Michael Ballack et Mesut Ozil avec la “ meilleure nuit ” dans un maillot de Chelsea, tandis que la créativité globale de Timo Werner est saluée

Kai Havertz a eu sa “ meilleure soirée ” sous un maillot de Chelsea alors que les Blues battaient le Real Madrid pour atteindre une troisième finale de la Ligue des champions en 13 ans.

Les buts de Timo Werner et Mason Mount ont donné à l’équipe de Thomas Tuchel une victoire méritée contre Los Blancos mercredi soir.

.

Werner a ouvert le score pour Chelsea contre le Real Madrid

Bien qu’il n’ait pas réussi à marquer, Havertz a frappé deux fois les boiseries et n’a jamais donné à Sergio Ramos un moment de paix à Stamford Bridge.

Et l’expert du football européen Kevin Hatchard a salué Havertz et Werner sur talkSPORT.

S’adressant à Paul Hawksbee et Max Rushden jeudi, Hatchard a déclaré: «Ce que nous avons vu avec Kai Havertz hier était son match complet parce qu’il a de la qualité dans l’air.

«Les gens le regardent et pensent qu’il est un personnage assez sournois et sans importance, mais il était enchevêtré avec Ramos, il lui donnait du fil à retordre, il gagnait le ballon en l’air, il a frappé la barre avec cette tête dans la seconde. moitié.

.

Ramos, l’un des joueurs les plus expérimentés au monde, n’a pas été donné un pouce par Havertz

«Mais la chose la plus importante était que Thomas Tuchel lui avait demandé de faire était de protéger le ballon, il lui avait demandé de le garder.

«Il y a eu de nombreux exemples de cela où il a pu tenir le ballon et permettre à d’autres joueurs de se lever avec lui. Il a créé le premier but pour Timo Werner.

«Werner a beaucoup de bâton parce que, par nature, il est un joueur assez streak devant le but, il manquera des occasions ridicules que vous penseriez, ‘comment diable a-t-il manqué cela?’

«Mais ce que j’aime chez lui, c’est qu’il est toujours dans le match. Donc, il essaie toujours de courir derrière, d’amener les autres à jouer.

.

Tuchel a gardé la foi en Werner alors qu’il devait s’adapter à la vie en Angleterre

«Il a développé une énorme quantité sous Julian Nagelsmann au RB Leipzig la saison dernière en termes d’être un créateur polyvalent.

«Nous voyons cela de plus en plus. C’était la meilleure soirée de Havertz sous un maillot de Chelsea. Cela en dit long que Tuchel les ait débutés tous les deux dans le plus grand match de la saison à Chelsea.

Havertz commence à montrer sa vraie forme depuis qu’il a effectué un transfert de 71 millions de livres sterling à Chelsea depuis le Bayer Leverkusen l’été dernier.

Et Hatchard pense que la star allemande a justifié les comparaisons avec Michael Ballack et Mesut Ozil qu’il a reçues plus tôt dans sa carrière.

.

Havertz a été très impressionnant pour Chelsea alors qu’ils atteignaient la finale de la Ligue des champions

Il a dit: «Havertz travaille très dur. Les gens le regardent et se demandent: “Qui est ce type qui flotte?”

«Il sera toujours très haut sur ces tableaux de distance. Il sera toujours prêt à suivre, prêt à essayer de gagner le ballon, prêt à appuyer, ce qui est une condition préalable absolue dans une équipe Thomas Tuchel.

«Et puis vous ajoutez toutes les choses créatives qu’il peut faire, il peut jouer avec les gens, il peut frapper à distance, il peut gagner des en-têtes, il peut bien finir. C’est un footballeur formidable. Il y a un acier là-bas.

«Il a dû s’adapter à une nouvelle ligue, un nouveau pays, une nouvelle équipe. Il avait COVID et il a admis que cela l’avait fait reculer à un moment donné.

«Mais il y a aussi un vrai incendie là-bas. Avant qu’il ne bouge, les Allemands disaient qu’il était une combinaison de Michael Ballack et Mesut Ozil. C’est plus vrai que jamais. »