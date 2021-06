Kai Havertz plein de confiance pour l’Allemagne après avoir propulsé Chelsea à la couronne de la Ligue des champions

Cela fait quelques semaines pour Kai Havertz de Chelsea.

Moins d’un an après avoir vu le Bayern Munich remporter le trophée de la Ligue des champions, Havertz a marqué le vainqueur du match contre Manchester City pour s’assurer que quelques Allemands de plus aient la chance de remporter la Coupe d’Europe.

Pour Havertz, qui a fêté le titre avec ses coéquipiers allemands Timo Werner et Antonio Rüdiger, passer dans l’embrayage pour son club a renforcé sa confiance.

« Bien sûr, cela vous donne confiance. Je suis un joueur qui a besoin de cette confiance en soi, c’est là que je suis à mon meilleur. La confiance vous aide toujours et j’irai dans l’Euro à fond », a déclaré Havertz, capturé par le site Web de la DFB. « Je suis un joueur créatif et je me sens chez moi dans le dernier tiers. Je pense que l’entraîneur décrit mon rôle de la même manière que je le fais. J’espère que je pourrai jouer mon rôle pour nous aider à gagner des matchs et aller loin dans le tournoi.

Mis à part l’ampleur de la compétition elle-même, Havertz a hâte de jouer à nouveau devant un bon nombre de fans.

“C’est bien! Le football et nous, les joueurs, dépendons des fans », a déclaré Havertz. « Ce n’est tout simplement pas la même chose dans un stade vide. Même s’il n’y en a que 14 000, ça sonnera comme 80 000. »