Kai Havertz salue ses coéquipiers de Chelsea N’Golo Kante et le «guerrier» Antonio Rudiger .

La paire a joué un rôle essentiel dans la victoire de Chelsea en Ligue des champions (Photo: .)

Kai Havertz a parlé de l’importance vitale de N’Golo Kante et d’Antonio Rudiger pour Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions de Thomas Tuchel.

Havertz a marqué le seul but de la pièce maîtresse de mai alors que les Blues battaient les champions de Premier League Manchester City 1-0 à Porto.

Kante, quant à lui, a remporté le prix de l’homme du match pour une autre démonstration magistrale au milieu du parc, ce qui a incité l’énigmatique international français à figurer sur la liste des finalistes du Ballon d’Or de cette année.

Havertz a remporté le vainqueur de la finale de la Ligue des champions (Photo: .)

Le joueur de 30 ans a maintenant ajouté la Ligue des champions à sa liste étincelante d’honneurs qui comprend la Coupe du monde, deux titres de Premier League, la FA Cup et la Ligue Europa.

Kante cherchera à ajouter un championnat d’Europe à ce catalogue de trophées lors du tournoi Euro 2020 reprogrammé de cet été avec la France.

L’équipe de Didier Deschamps a été entraînée dans ce qui promet d’être un groupe très compétitif qui comprend l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie.

Et l’international allemand Havertz n’est pas très satisfait de la perspective difficile d’affronter son “grand” coéquipier du club Kante lors de leur premier match de groupe contre les Bleus le 15 juin.

‘Quand tu vois [Kante], il faut sourire ”, a déclaré Havertz aux journalistes.

«C’est une grande personnalité et une grande personne.

«Et un grand joueur de football. En tant que joueur offensif, je suis toujours heureux quand il est sur le terrain. Vous pouvez faire beaucoup d’erreurs car il récupère toujours le ballon. Il est rapide, agile et met toujours sa jambe dedans.

“C’est pourquoi ce n’est pas si agréable d’avoir à jouer contre lui lors du premier match du Championnat d’Europe, bien sûr.”

Plus : Chelsea FC



Havertz a également fait l’éloge de son collègue international allemand Rudiger, qui avait baissé la hiérarchie au club sous Frank Lampard, mais prospère sous Tuchel.

‘[Rudiger] nous a donné tellement de stabilité au cours des derniers mois », a-t-il ajouté.

« Après l’arrivée de Tuchel, il a joué de manière exceptionnelle.

« En tant que joueur de mentalité, il est également important. Sur le terrain, c’est un guerrier. Un peu comme Kanté, vous le voulez dans votre équipe.

“Jouer contre lui à l’entraînement n’est pas aussi amusant non plus. Les derniers mois ont été top. C’était très dur pour lui au début et maintenant il s’est battu pour s’en sortir.



PLUS : Miralem Pjanic vise le retour de la Juventus malgré l’intérêt de Chelsea



A SUIVRE : Thomas Tuchel signe une prolongation de contrat avec Chelsea

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();