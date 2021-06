Kai Havertz s’exprime sur l’incroyable raté de Thomas Muller contre l’Angleterre

Thomas Muller a raté une chance incroyable d’égaliser pour l’Allemagne contre l’Angleterre (Photo: .)

Kai Havertz a pris la défense de Thomas Muller après que l’attaquant allemand a raté une occasion en or de sauver son équipe lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre.

Wembley était toujours en mode célébration après le premier match de Raheem Sterling à la 75e minute lorsque la passe capricieuse de la star de Manchester City a offert à Havertz l’opportunité de mettre Muller au but.

Le vétéran du Bayern Munich, tortionnaire de l’Angleterre lors de sa tristement célèbre défaite 4-2 contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2010, semblait certain de marquer, mais a traîné son tir terriblement loin du poteau droit de Jordan Pickford.

Muller tomba à genoux d’incrédulité et son erreur s’est aggravée peu de temps après lorsque la tête plongeante de Harry Kane a confirmé une victoire historique qui a envoyé l’Angleterre en quarts de finale.

Réagissant à l’échec décisif de Muller, la star de Chelsea Havertz a déclaré: ” Non (il ne manque pas souvent ces opportunités), mais tous les joueurs offensifs ont eu de bonnes chances, il ne s’agit donc pas seulement de Thomas, mais de tout le monde, de toute l’équipe.

“Nous aurions pu créer plus d’occasions, nous ne l’avons pas fait, donc c’est très difficile de saisir cela. L’Angleterre a une bonne équipe, de bons joueurs. Nous les avons aussi bien sûr et nous sommes très déçus de perdre le match mais nous devons continuer et c’est difficile à prendre pour nous.

L’Allemagne cherchera maintenant à nommer un nouvel entraîneur-chef après la fin du long règne de Joachim Low dans des circonstances angoissantes.

Au sujet du départ imminent du joueur de 61 ans, Havertz a ajouté: “C’est très difficile pour nous, il est pour l’Allemagne le plus grand manager de tous les temps. Tout le pays est fier de lui, les joueurs sont fiers de lui.

“La carrière qu’il a eue est incroyable et nous sommes déçus de ne pas lui donner la meilleure fin. Bien sûr, c’est un excellent manager et une personne formidable pour nous tous.’

