Kai Rooney et Cristiano Ronaldo Jr s’apprêtent à jouer ensemble à l’académie de Man United – Man United News And Transfer News

Nous ne verrons peut-être pas Wayne et Cristiano s’associer à Old Trafford cette saison, mais il y aura un duo Rooney et Ronaldo à Manchester.

Kai Rooney et Cristiano Ronaldo Jr joueront côte à côte chez les moins de 12 ans de Manchester United après le retour sensationnel de Cristiano Sr en Premier League.

Kai Rooney et Cristiano Ronaldo Jr devraient jouer ensemble pour les U12 de Manchester United cette saison 🙌❤️ #MUFC pic.twitter.com/JrfsNVosfA – Man United News (@ManUtdMEN) 2 septembre 2021

Kai a rejoint United en 2020, après avoir joué pour les équipes de jeunes de Manchester City et du Bethesda SC Washington aux États-Unis.

Cristiano Jr a joué pour la Juventus après le départ de son père du Real Madrid en 2018, et aurait marqué 58 buts lors de sa première saison.

Il partage la même ambition que son papa, comme ce dernier l’a révélé dans une interview de 2018 :

“J’espère que Cris, mon fils, pourra être comme son père, il dit qu’il va aller mieux [than me], mais je pense que c’est difficile.

«Je suis très heureux d’avoir marqué, pour lui aussi. Il joue pour la Juventus et s’adapte très bien.

Ronaldo a déclaré que son fils avait prospéré sous la pression, tout comme lui, ajoutant: “Oui, il joue également pour la Juventus, et ressent la pression et l’aime.”

Leurs pères ont connu une carrière très fructueuse sur le terrain entre 2004 et 2009, marquant 371 buts pour United en 851 matchs combinés.

Gagner tous les trophées majeurs et récompenses individuelles possibles et les deux laissant Old Trafford comme des grands de tous les temps aux yeux des fidèles de United.

Peut-être que leur couronnement a été la saison 07/08 où, aux côtés de Carlos Tevez, ils ont marqué 57 buts en Premier League, plus de 14 des 20 équipes de Premier League, pour remporter la Ligue et la Ligue des champions.