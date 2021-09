Kai Sotto, espoir de la NBA Draft 2022 dans la ligue australienne

Dans peu d’endroits dans le monde, le basket-ball a un statut social et culturel aussi élevé qu’aux Philippines. Le sport devient presque une religion dans les îles du Pacifique, désireux de continuer à apporter des joueurs de haut niveau au monde et de voir comment leur équipe nationale est capable de concourir dans les grands événements. Le grand espoir pour l’avenir est Kai sotto, un jeune homme qui a dilapidé tous les records précoces possibles depuis ses débuts dans le basket et qui a quitté les Philippines pour s’entraîner en tant que joueur aux Etats-Unis et pouvoir faire le grand saut en NBA dès son plus jeune âge et comme l’un des les grandes valeurs du futur.

Après avoir effectué plusieurs séjours dans des campus d’été très prestigieux, Sotto a décidé de quitter la NCAA et de chercher un gros contrat bon marché dans l’équipe Ignite de la G-League, dont la maxime est de développer les jeunes talents avec une équipe de coachs de haut niveau. Jalen Green est l’un des premiers exemples d’un grand jeune joueur qui fait le saut vers la NBA à partir de ce nouveau parcours, mais Kai a vu ses plans échouer. Il y a eu un profond mécontentement en voyant comment le joueur considérait comme une priorité de rivaliser avec son pays dans toutes les compétitions internationales, quelque chose qui n’est pas perçu comme complémentaire à la formation qui doit être suivie pour faire le saut vers la NBA.

Kai Sotto sera sélectionnable dans NBA Draft 2022

C’est très probablement ce qui a conduit à la décision de Kai sotto signer pour l’équipe NBL, la ligue australienne de basket-ball, Adélaïde 36ers, confirmant ainsi la prédisposition de cette ligue à continuer à augmenter son niveau et à devenir un moyen alternatif de formation pour tous les jeunes talents qui ne veulent pas concourir dans le basket universitaire, comme ce fut le cas avec LaMelo Ball l’année dernière. Centre de 2,18m de hauteur et grande intelligence sur le terrain, le Philippin tentera de montrer de grands sentiments et de retrouver une position privilégiée pour le NBA Draft 2022, qui devrait être le moment de son saut en NBA, bien que son départ de la NBA La G-League a connu un revers dans les pronostics autour de lui.