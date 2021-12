Kaia Gerber et Austin Butler partent en vacances ensemble

Covoiturage copains ?

Kaia gerber et majordome d’Austin ont été aperçus en train de faire leurs valises dans une voiture avant de se rendre à l’aéroport de Los Angeles le mercredi 22 décembre, comme le montrent les photos obtenues en exclusivité par E! Des nouvelles. Il semble qu’une escapade de vacances soit sur l’itinéraire du couple !

Pour l’occasion, le mannequin de 20 ans portait une veste de tailleur en cuir chic, un haut noir, un jean et une paire de bottines noires. La fille de Cindy Crawford et Rande gerber portait un fourre-tout de créateur comme bagage à main et enfilait une paire de lunettes de soleil noires pour éviter d’être remarqué.

Austin a opté pour un look confortable et décontracté avec un sweat à capuche noir, un blouson aviateur et un jean, ainsi que des bottes noires. On ne sait pas où le duo se dirigeait vers les vacances, mais ce n’est pas leur premier lieu de rencontre.

Le dimanche 19 décembre, Kaia et Austin ont été aperçus en train de quitter un cours de yoga ensemble. Le couple a volé sous le radar dans leurs vêtements d’entraînement discrets et leurs masques alors qu’ils se dirigeaient vers la voiture de Kaia.

Quelques jours avant leur séance d’entraînement, un fan a croisé Kaia et Jacob, ainsi que Tommy dorfman, dans une librairie à Londres. Le témoin a pris une photo du groupe alors qu’ils lisaient un livre ensemble.