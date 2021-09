Kaia Gerber et Jacob Elordi font leurs débuts ultra glamour sur le tapis rouge

Maintenant, c’est un début sur le tapis rouge.

Le samedi sept. 25, Kaia gerber et son petit ami, l’acteur australien de Kissing Booth Jacob Elordi, ont assisté ensemble à leur premier événement de célébrités. Les deux ont fait leurs débuts officiels sur le tapis rouge en tant que couple lors du gala d’ouverture ultra-glam et étoilé de l’Academy Museum Of Motion Pictures à Los Angeles.

La fille sosie de 20 ans du mannequin Cindy Crawford portait une robe Céline en or étincelant asymétrique sans manches. Elle a associé le look à des boucles d’oreilles et à un collier de la collection Victoria de Tiffany, ainsi qu’à une bague Soleste et une bague Embrace de la société. Jacob, 24 ans, portait un smoking noir Céline.

L’événement a eu lieu un an après que le couple a commencé à sortir ensemble. Ils ont officialisé leur relation sur Instagram à l’Halloween dernier.

“Pouvoir être avec quelqu’un en qui j’ai confiance, où nous ne voulons rien l’un de l’autre, avoir une relation sûre et stable comme ça, m’a vraiment ouvert les yeux sur les possibilités de l’amour et sur ce que c’est que d’aimer sans conditions, “Kaia a déclaré à Vogue dans des commentaires publiés en mai. “Le désir, c’est toucher les autres ou les vouloir, mais l’amour, c’est vraiment voir quelqu’un.”