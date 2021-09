Kaia Gerber & Jacob Elordi portaient Céline pour le gala de l’AMMP : super mignons ? 10z viral

Voici quelques photos du gala d’ouverture de samedi soir pour l’Academy Museum of Motion Pictures à LA. Celui qui a dressé la liste d’invitation a fait un excellent travail en la mélangeant avec des personnalités jeunes et établies. Kaia Gerber a assisté au gala avec son petit ami Jacob Elordi. C’est un couple très photogénique, et ils portaient tous les deux Céline. Je pense que cette robe est un peu parfaite pour elle? Elle semble également avoir un poids plus sain.

Intégrer à partir de .

Intégrer à partir de .

Katy Perry et Orlando Bloom étaient présents. C’est un peu étrange qu’ils soient devenus ce couple établi lors d’événements hollywoodiens maintenant, mais bien sûr. Elle portait du Louis Vuitton et ça ressemble à du vinyle bon marché.

Halle Berry était présente avec son petit ami actuel, Van Hunt. Elle portait cette mini-robe Etro qui convenait à l’occasion mais qui avait des manches trop bouffantes à mon goût.

Benedict Cumberbatch et Sophia Hunter. Qui a permis à cet homme de se raser ? Pourquoi s’est-il fait couper les cheveux ?? SANGLOT. Il avait l’air si bien à Venise et à Toronto et maintenant ça ?? Bendy portait Armani mais je n’ai pas de pièce d’identité sur la robe de Sophie. Elle porte beaucoup d’Erdem, alors c’est peut-être Erdem.

Photos avec l’aimable autorisation de ., Avalon Red.

Lien source