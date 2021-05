Kaia Gerber parle de sa relation avec Jacob Elordi pour la première fois

“[Cuando] c’était le mois de la mode, elle était si jeune qu’elle n’avait embrassé qu’une seule personne. Elle n’avait jamais eu de petit ami au lycée ou quoi que ce soit de ce genre. Alors J’avais tendance à sortir avec des personnes âgées parce que c’étaient les personnes avec qui j’étaisA raconté Kaia. «Et ils m’ont mis dans des situations où un jour je me réveillerais et penserais, Comment suis-je arrivé ici? Je n’ai aucune idée de ce que je fais et j’ai besoin d’aide. Et pouvoir demander cette aide était incroyable. C’est ce que signifie vraiment grandir, ne pas avoir peur de demander », a-t-il déclaré dans l’interview.

Bien que ni l’acteur ni le mannequin n’aient confirmé publiquement la relation, nous les avions déjà vus ensemble trop souvent, en particulier en sortant pour faire de l’exercice, en visitant des cafés et en promenant le chiot de Kaia. De plus, ils conviennent maintenant que les deux seront des acteurs, alors que Gerber a rejoint en tant qu’actrice sur American Horror Story, dans sa dixième saison, de Ryan Murphy.