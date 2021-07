Kaiken Inu annonce la liste Hotbit ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Kaiken Inu est un token BEP20 sur la Binance Smart Chain qui a récemment annoncé qu’il serait coté sur Hotbit Exchange le 2 août 2021. L’annonce officielle peut être trouvée ici.

Kaiken vise à être quelque chose qui vaut la peine de garder l’écosystème intact et la communauté qui le rend vivant avec sa nature amicale. Présentation du Kaiken Inu Token, le jeton de jalonnement inspiré par Doge, Shiba Inu et Lord Elon Musk.

Le jeton Kaiken Inu est un jeton BEP20 (adresse de contrat) qui rassemble la communauté qui la rassemble au volant et redonne aux chiens d’une manière qui les aide. Un pourcentage de l’offre de jetons sera utilisé pour faire un don aux refuges pour chiens chaque mois. C’est une merveilleuse façon de créer un cas d’utilisation pour la cryptographie d’une manière qui peut aider les animaux qui l’ont inspiré.

En plus des détails mentionnés ci-dessus, les utilisateurs pourront également négocier sur le marché NFT de Kaiken, où les utilisateurs pourront acheter, vendre et échanger des NFT via l’écosystème Kaiken. Avec 400 millions de jetons alloués au jalonnement, les utilisateurs et les hodlers interagissant avec l’écosystème Kaiken pourront jalonner leurs jetons pour gagner un rendement passif. Enfin, Kaiken prévoit d’intégrer une plate-forme IDO qui aidera à créer de nouveaux projets pouvant être lancés et associés à Kaiken Inu Token !

À propos de Kaiken Inu

Kaiken Inu n’aura en circulation qu’un approvisionnement de 1 000 000 000 de jetons.

Comme mentionné sur le site Web, Kaiken a l’intention de mettre en œuvre un programme de gravure pour maintenir la vitesse des jetons à un niveau bas et ajouter une touche intéressante à la structure tokenomique de l’écosystème.

Ils seront répartis comme suit :

Prévente : 300 000 000 Kaiken

Jalonnement : 400 000 000 Kaiken

Liquidité 150 000 000 Kaiken

Largage communautaire : 100 000 000 Kaiken

Commercialisation : 50 000 000 Kaiken

Le projet et son équipe ont également créé une feuille de route simple.

Naviguer dans ces conditions de marché en constante évolution et les problèmes qui restent à résoudre en crypto peut être difficile et éprouvant. C’est pourquoi apporter une nouvelle initiative comme Kaiken Inu peut être rafraîchissant et peut être utilisé pour redonner du battage à la façon dont la blockchain change le monde. Rejoignez-nous dans notre voyage alors que nous commençons à aider les chiens du monde entier et devenons l’une des pièces meme les plus importantes et les plus utilisées sur la Binance Smart Chain.

Pour plus d’informations : Site Web : Twitter : Télégramme : Annonces :

