La pareja y la niña se mostraron felices en Tepoztlán, Morelos, disfrutando de los paisajes y de un momento muy especial, mientras estaban en conexión con la naturaleza también realizaron una de las actividades más divertidas de la zona, pasear en caballo y lo pasaron muy bien.

En trois histoires Ochmann appris qu’ils vivent des moments qui les rapprochent plus que jamais. La preuve que Kailani Oui Âne ils sont à l’aise ensemble est vu dans l’une des histoires; Après avoir longé un sentier, ils ont croisé un faon, les deux femmes l’ont nourri et se sont souri.

Voici comment Mauricio Ochmann, sa fille et sa petite amie profitent de leurs vacances

Dans ces vacances, les trois, en plus de se reposer, parcourent également les espaces qu’offre cette belle ville magique et mettent en pratique l’amour qui Mauricio l’a aux activités de plein air et qui a sans doute hérité de la fille de Derbez, Oui Pauline s’additionne sans accroc.

Déjà avec leur romance rendue publique, Mauricio il n’hésite pas à crier aux quatre vents ce qu’il ressent Âne, comme il y a deux jours : “C’est agréable de vous rencontrer dans cette vie @paulinaburrola et de pouvoir partager avec vous Tepoztlán, un endroit que j’aime et où je suis chez moi depuis de nombreuses années.”