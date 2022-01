Kailash Vijayvargia du BJP remet en question l’arrestation d’un voyant hindou, dit que Rahul Gandhi soutient ceux qui lancent des slogans  » tukde tukde « 

Prenant une fouille à l’opposition, Vijayvargiya a déclaré que différents paramètres sont définis pour différentes personnes selon la convenance politique.

Interrogeant l’arrestation du voyant hindou Kalicharan Maharaj pour les prétendues remarques désobligeantes à l’encontre du Mahatma Gandhi, le secrétaire en chef du BJP, Kailash Vijayvargiya, a demandé pourquoi des mesures similaires n’avaient pas été prises contre ceux qui ont lancé des slogans anti-indiens.

« Des chefs de l’opposition comme Rahul Gandhi tapent dans le dos des gens qui lancent des slogans de ‘Bharat ke tukde honge, inchallah’, alors pourquoi la liberté d’expression n’est-elle pas réservée à quelqu’un pour exprimer ses sentiments ? demanda Vijayvargiya.

« Si quelqu’un parle de ses sentiments, parler pour lui n’est pas sûr. Je crois qu’il faut rester libéral envers les saints. D’un autre côté, si une personne raconte les sentiments de son cœur, alors son droit de parole n’est pas réservé. Il existe différents critères pour différentes personnes. Tout cela est pour des gains politiques », a-t-il ajouté.

#REGARDER | Les dirigeants de l’opposition comme Rahul Gandhi tapotent le dos des personnes qui élèvent des slogans de « Bharat ke tukde honge, inshallah », alors pourquoi la liberté d’expression n’est-elle pas réservée à quelqu’un pour exprimer ses sentiments ? : la secy nationale du BJP Kailash Vijayvargiya, sur l’arrestation de Kalicharan Maharaj (03.01 ) pic.twitter.com/gFZqDQECZ0 – ANI (@ANI) 4 janvier 2022

Une équipe de police de Raipur avait appréhendé la semaine dernière Kalicharan Maharaj alias Abhijeet Dhananjay Sarag dans une chambre louée près de Bageshwar Dham, à environ 25 km de la ville de Khajuraho dans le Madhya Pradesh.

Il a été arrêté par le poste de police de Tikrapara le 26 décembre en vertu des articles 505 (2) (déclarations créant ou favorisant l’inimitié, la haine ou la malveillance entre les classes) et 294 (actes obscènes) ici pour avoir prétendument utilisé des propos désobligeants contre le Mahatma Gandhi. Plus tard, la police a ajouté 124 A (sédition) et quatre autres sections de l’IPC dans l’affaire.

Alors qu’il s’adressait au Dharam Sansad organisé sur le terrain de Ravan Bhata à Raipur le 25 décembre, Kalicharan Maharaj a été vu faire des remarques controversées contre le Mahatma Gandhi au cours desquelles il a remercié Nathuram Godse pour l’assassinat de Gandhi qui, selon lui, a « détruit » le pays.

