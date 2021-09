Kailash Yatra : le pèlerinage de trois jours commence avec un nombre limité de fidèles dans le Bhaderwah de JK

in

Le commissaire adjoint supplémentaire, Bhadarwah, Rakesh Kumar, a déclaré que des dispositions de sécurité strictes avaient été prises pour le déroulement pacifique de la yatra. (Image représentative)

Le pèlerinage de trois jours au Kailash Kund, haut de 14 700 pieds, a commencé ici samedi avec un nombre limité de fidèles accompagnant la masse sacrée pour la deuxième année consécutive en raison de l’épidémie de COVID-19, ont déclaré des responsables.

La « Charri Mubarak » (masse sacrée) a été retirée du temple Vasuki Nag vieux de 2 100 ans à Gatha vers 8h30 et a été rejointe par une autre masse du temple Vasuki Nag Vasik Dhera Bhadarwah, ont déclaré des responsables.

L’ancien MLC Naresh Kumar Gupta et le haut dirigeant Mast Nath Yogi ont également participé aux rituels liés à l’ancien yatra à Vasik Dhera.

Un bon nombre de “dévots de Nag” voient la masse sacrée de Kailash Yatra dans le strict respect du comportement approprié à Covid, ont déclaré des responsables.

Des milliers de fidèles de tout le pays participaient à la yatra annuelle qui a été touchée par COVID-19. L’administration a décidé de n’autoriser que la masse sacrée à se diriger vers le Kailash kund pour la deuxième année consécutive.

« Charri Moubarak » atteindrait le lac de haute altitude le lundi matin et les fidèles qui l’accompagnaient y exécutaient les prières traditionnelles.

« En raison de la menace du COVID-19, seule la masse sacrée a été autorisée à se déplacer vers Kailash Kund. Nous espérons que Vasuki Nag guérira tous nos problèmes et fera disparaître l’infection au COVID-19 », a déclaré Gupta.

Selon la croyance locale, Kailash Kund était la demeure d’origine du seigneur Shiva, mais il l’a donnée à Vasuki Nag avant de déménager à Manmahesh dans la région de Bharmour de l’Himachal Pradesh.

Le pèlerinage, qui commence le 14e jour après ‘Shravan Purnima’, est considéré comme l’un des plus difficiles car les pèlerins doivent parcourir 21 km escarpés de la chaîne de montagnes Kailash pour atteindre le saint Kund (lac), où les fidèles se baignent dans la glace -de l’eau froide pour recevoir les bénédictions du dieu serpent, dit Gupta.

