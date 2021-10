Kailyn Lowry et Javi Marroquin se réunissent pour le match de football de Son Lincoln

Kailyn Lowry et Javi Marroquin ont certainement eu leurs difficultés au fil des ans, mais les ex de Teen Mom 2 « éteignent les taureaux » quand il s’agit de Lincoln, son fils de 7 ans. La star de MTV a partagé une photo sur Instagram mardi avec son ex-mari alors qu’ils soutenaient leur fils lors de son match de football.

Lowry a écrit qu’il était « important » pour elle de prendre une photo des trois parce qu’elle veut que Lincoln « sache toujours que peu importe combien Javi et moi traversons en dehors du terrain, nous éteignons les taureaux – t quand ça lui vient. » Elle a poursuivi: « Je pense que nous avons fait un sacré bon travail en dirigeant notre équipe cette saison et j’ai hâte de voir ce que nous ferons la saison prochaine! »

La relation de Lowry et Marroquin a connu des hauts et des bas depuis leur divorce en 2017. Lowry a affirmé l’année dernière que son ex avait essayé de sortir avec elle alors qu’il était en couple avec son ancienne fiancée, Lauren Comeau, avec qui il partage son fils Eli, âgé de 2 ans, et le mois dernier, Marroquin a déchiré Lowry après avoir revendiqué Comeau. l’appelait une « grosse baise ».

« Ce truc qui s’est passé il y a des mois est terminé. Je suis tellement excité. Il est temps que tout le monde grandisse. Arrêtez de parler les uns des autres », a-t-il déclaré sur Instagram Live, soulignant que Lincoln est maintenant assez vieux pour lire sur le drame familial qui se déroule. « J’en ai marre que mon fils vive dans ce monde foutu et c’est pourquoi j’ai arrêté de filmer et je refuse de revenir à cette vie. »

Lowry partage également son fils Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera et ses fils Lux, 4 ans, et Creed, 1 an, avec l’ex Chris Lopez. Lors d’un récent épisode de Coffee Convos, la personnalité de la réalité a révélé qu’elle et Lopez « ne communiquent pas du tout », l’accusant d’ignorer ses messages texte sur leurs enfants. « Et c’était toujours important pour moi de cette façon quand Lux ​​regarde en arrière, c’est comme, ‘OK, ma mère n’a pas seulement inclus elle-même et mes frères du côté de ma mère sur mon Instagram' », a-t-elle poursuivi. « Parce qu’à un moment donné, je vais le lui remettre et il va avoir ces photos là-bas et il va pouvoir regarder en arrière et se dire: » Ma mère n’aime peut-être pas mon père mais mon père était posté sur mon Instagram.' »