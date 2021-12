Kailyn Lowry regrette d’avoir laissé ses fils choisir ce détail de sa nouvelle maison

Kailyn Lowry n’avait pas prévu comment se déroulerait sa décision de laisser ses fils choisir la couleur de leurs chambres dans leur nouvelle maison. La star de Teen Mom 2 a dévoilé son histoire Instagram le 17 décembre sur la façon dont les chambres d’Isaac, 11 ans, Lincoln, 7 ans et Lux, 4 ans, se réunissent alors qu’elle continue de construire sa maison de rêve au Delaware.

« Alors aussi, j’ai laissé tous mes enfants choisir la couleur de leur chambre », a-t-elle déclaré. « J’ai laissé Isaac faire tous les murs de cette couleur parce que je ne pensais pas que ça allait être super brillant, et j’avais super tort. » Lowry a poursuivi que parce que sa chambre est en bas, elle n’aura « jamais à la regarder », ajoutant que « tant que les enfants l’aiment, ça va ». « Je suis le plus choqué par Isaac [room] parce que je ne pensais pas que ça allait être ce que c’est », a-t-elle poursuivi avant de montrer des photos des chambres inachevées de chacun de ses fils. Alors que Lincoln a demandé un mur d’accent orange et Lux un rouge, toute la chambre d’Isaac est peinte d’un couleur bleu vif.

(Photo : Kailyn Lowry)

La star de MTV est ensuite sortie devant des mamans honteuses qui pensaient qu’elle excluait le plus jeune fils Creed de la décoration de la chambre, soulignant que l’enfant d’un an n’était pas assez vieux pour participer. « Creed n’a évidemment pas de couleur de pièce parce qu’il n’est pas assez vieux pour en choisir une, donc je ne veux pas entendre des choses comme si je n’aime pas Creed, parce que c’est ce que vous aimez tous dire », Lowry c’est noté. « Quand il sera assez vieux, il pourra choisir la couleur et il obtiendra la couleur qu’il veut », a-t-elle poursuivi. « Mais pour le moment, je ne vois pas pourquoi je choisirais quelque chose pour lui qu’il n’aimerait pas nécessairement. Je préférerais qu’il choisisse une couleur quand il sera prêt. »

Lowry a également donné aux fans un aperçu du tapis roulant qui lui aurait été offert par la co-star de Teen Mom 2, Briana DeJesus, au milieu de leur bataille juridique. Lowry a poursuivi DeJesus pour diffamation en juin après avoir affirmé que sa co-star « avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et avait pénétré par effraction dans la maison de la mère de M. Lopez ».

Aujourd’hui, rapporte The Sun, l’avocat de Lowry demande des excuses à DeJesus pour avoir « contrarié » sa cliente et laissé entendre qu’elle est « en surpoids » avec le cadeau du tapis roulant. L’avocat de DeJesus a répondu dans un e-mail : « Cela semble être une chose terriblement chère à envoyer à quelqu’un comme une insulte. Si Mme Lowry ne le veut pas, je pourrais perdre quelques kilos moi-même. »