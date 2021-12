Kailyn Lowry révèle pourquoi elle ne reçoit pas de cadeaux de Noël pour ses enfants

En novembre dernier, Kailyn a révélé qu’elle passait les vacances seule pendant qu’elle et co-animatrice Lindsie chrisleyPodcast Coffee Convos. À l’époque, Lindsie a demandé si la star de Teen Mom allait faire des échanges de cadeaux avec ses enfants.

« Nous ne faisons rien », a répondu Kailyn. « Je ne vais tout simplement pas les avoir. Donc, ils n’ont pas besoin de s’acheter des trucs … Je pourrais leur demander: ‘Est-ce qu’ils veulent s’acheter quelque chose pour Noël?’ Et s’ils disent oui, alors je faciliterais évidemment cela. »

Même si Lindsie a déclaré qu’elle comprenait la décision de Kailyn, elle a également admis qu’elle serait « dévastée » par l’arrangement.

« C’est un peu triste, et je comprends. Je comprends vraiment », a expliqué Kailyn. « J’ai juste l’impression que c’est beaucoup. Et le montant d’argent que je dépensais en cadeaux de Noël et ensuite je ne les recevais que pour la moitié de la journée et ensuite je devais partager. »

Elle a ajouté: « Je ne peux pas aller voir ma famille parce que ma famille, la famille de Jo et la famille de Javi sont toutes dans des domaines différents, puis lorsque nous avons ajouté Chris au mélange. »

Selon Kailyn, « il se passait tellement de choses » et elle pensait qu’il n’y aurait pas « trois situations de papa heureux ».