Kailyn Lowry, star de « Teen Mom 2 », explique pourquoi elle ne reçoit pas les cadeaux de Noël de son fils

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, a récemment fait l’objet de vives critiques, après avoir révélé qu’elle ne recevait pas les cadeaux de Noël de son fils. Maintenant, la star de télé-réalité a expliqué exactement pourquoi elle ne le fait pas, et son raisonnement est très convaincant. « Certains d’entre vous sont curieux et certains d’entre vous sont vraiment contrariés à ce sujet », a déclaré Lowry dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, selon E! Des nouvelles. « Sache juste que mes enfants ne s’en passeront pas. Qu’ils aient quelque chose qu’ils ne font qu’à leurs pères. »

Lowry a poursuivi: « J’ai revu ça plusieurs fois, mais j’en ai eu marre de me battre [with] les papas [about] il et l’a abandonné. Chaque fois que j’ai eu les enfants pour Noël, les autres membres de ma famille étaient dans des années opposées avec leurs familles/enfants et nous avons commencé à faire de grandes vacances il y a environ 5 ans. Ainsi, Noël peut être avec leurs pères et ils n’ont pas à s’inquiéter de le diviser. » Elle a ensuite expliqué que ses enfants « attendaient avec impatience nos vacances en famille chaque année » et qu’ils « ne veulent pas n’importe quoi et j’en suis reconnaissant. » Lowry a ajouté : « Peut-être qu’un jour nous célébrerons sans cadeaux un autre jour. »

E! News a également souligné qu’en novembre 2020, Lowry a partagé un aperçu de ses projets de vacances sur son podcast Coffee Convos avec Lindsie Chrisley. « Nous ne faisons rien. Je ne vais tout simplement pas les avoir », a-t-elle déclaré, révélant qu’elle passerait Noël seule. « Donc, ils n’ont pas besoin de s’acheter des trucs… Je pourrais leur demander : ‘Est-ce qu’ils veulent s’acheter quelque chose pour Noël ?’ Et s’ils disent oui, alors je faciliterais évidemment cela. »

Après que Chrisley ait exprimé sa compréhension, elle a également déclaré qu’elle serait « dévastée » par un arrangement où elle n’était pas avec ses enfants à Noël. « C’est un peu triste, et je comprends. Je comprends vraiment », a répondu Kailyn. « J’ai juste l’impression que c’est beaucoup. Et le montant d’argent que je dépensais en cadeaux de Noël et que je ne les recevais que pour la moitié de la journée et que je devais ensuite partager. »

Lowry a ensuite poursuivi: « Je ne peux pas aller dans ma famille parce que ma famille, la famille de Jo et la famille de Javi sont toutes dans des domaines différents, puis lorsque nous avons ajouté Chris au mélange. » Elle a expliqué qu' »il se passait tellement de choses » et savait qu’il n’y avait aucun moyen de créer « trois situations de papa heureux ». Pour cette raison, elle a choisi de prendre du recul et de laisser ses fils passer les vacances de leurs pères.