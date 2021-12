« Kainchijeevi Sarkar » contre « malades mentaux »: Akhilesh Yadav et le BJP se disputent le projet du canal Saryu

Le vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, a demandé si Akhilesh Yadav avait perdu son équilibre mental en prétendant qu’il s’agissait d’un projet qui avait été lancé en 1972.

Avec l’inauguration du projet de canal de Saryu par le Premier ministre Narendra Modi, une guerre des mots a éclaté entre le BJP au pouvoir et le parti d’opposition Samajwadi. Alors qu’Akhilesh Yadav a affirmé que plus de la moitié des travaux liés au projet avaient été achevés sous son gouvernement, le BJP a accusé le précédent gouvernement SP d’ignorer le projet.

« Le gouvernement de l’Uttar Pradesh BJP a mis cinq ans pour achever les travaux restants du projet national Saryu Nahar qui ont été achevés aux trois quarts sous le gouvernement SP », a tweeté Akhilesh en hindi.

Dans un autre tweet, il a qualifié le gouvernement du BJP de « Kainchijeevi » ou de gouvernement « à ciseaux » qui ne croit qu’à la coupe de rubans. «Il y a essentiellement deux types de personnes dans le monde, certaines qui travaillent vraiment et d’autres qui revendiquent le mérite des autres travaillent… Cette différence est claire entre le gouvernement de travail de SP et le gouvernement« à ciseaux » d’aujourd’hui… Le BJP sera anéanti en 2022 », a déclaré Akhilesh.

मूलतः दो तरह के लोग होते हैं कुछ वो जो सच में काम करते हैं और कुछ वो जो दूसरों का काम अपने नाम करते हैं…सपा की काम करनेवाली सरकार में और ‘कैंचीजीवी’ सरकार में ये फ़र्क़ साफ़ है… इसीलिए बाइस चुनाव में भाजपा पूरी तरह होने वाली #सपा_का_काम_जनता_के_नाम pic.twitter.com/LZWJdBqULV – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 11 décembre 2021

Il a affirmé que la majorité des projets inaugurés par le BJP avaient été lancés par le parti Samajwadi. « L’AIIMS de Gorakhpur n’aurait jamais pu être construit si le parti Samajwadi ne lui avait fourni de terrain. Les habitants de l’Uttar Pradesh ne veulent plus du gouvernement « Yogi », ils veulent un gouvernement « Yogya » (capable) », a déclaré Yadav.

S’adressant au peuple lors de l’inauguration, le Premier ministre Modi a déclaré que le travail qui n’avait pas été achevé au cours des cinq dernières décennies avait été achevé par le gouvernement du BJP au cours des cinq dernières années. Il a accusé le précédent gouvernement SP d’ignorer le projet.

Le vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, a demandé si Akhilesh Yadav avait perdu son équilibre mental en prétendant qu’il s’agissait d’un projet qui avait été lancé en 1972.

« Président du SP Shri Akhilesh Yadav ji, prenez soin de votre santé, à ma connaissance, le projet national du canal Saryu a commencé en 1972. En prétendant qu’il vous appartient, n’êtes-vous pas devenu malade mental. Le BJP revient (au pouvoir) avec plus de 300 députés, vos conseillers vous vendent un beau rêve qui n’est pas vrai », a déclaré Maurya.

अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें,मेरी जानकारी अनुसार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में शुरू हुई उसे अपना बता मानसिक बीमार तो नही हो गए हैं भाजपा फिर 300+विधायकों के साथ वापस आ रही है आपके सलाहकार मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं जो सच नहीं – Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) 11 décembre 2021

S’adressant au BJP, Akhilesh Yadav a également déclaré que le parti au pouvoir montrait des rêves selon lesquels les revenus des agriculteurs seraient doublés d’ici 2022, mais cela ne s’est pas produit. « Ils dépensent plus en publicités qu’en projets. D’énormes panneaux sont mis sur le fait que les jeunes obtiennent des emplois, où ont-ils donné des emplois à UP ?… Le parti Samajwadi a donné des ordinateurs portables aux jeunes et le BJP leur a fait payer des lathi. SP a donné Lohia Awaas aux pauvres et BJP a écrasé des agriculteurs et les a tués à Lakhimpur Kheri. Le parti Samajwadi croit au développement alors qu’il croit au changement de nom », a déclaré Yadav.

