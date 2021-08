Kaio Jorge est déjà à Turin pour officialiser sa signature à la Juventus

in

08/04/2021 à 13:22 CEST

Le Brésilien Kaio Jorge, un jeune attaquant de Santos, a atterri ce mercredi matin à l’aéroport de Caselle à Turin (nord) pour démarrer les procédures précédentes en rejoignant la Juventus.

Kaio Jorge est arrivé à l’aéroport vers 10h00 heure locale (08h00 GMT) et a été reçu par un représentant de la Juventus, sComme on peut le voir dans une vidéo fournie par le club, et subira les tests médicaux nécessaires dans les prochaines heures pour officialiser son transfert au club turinois.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Kaio Jorge, 19 ans, quitter l’aéroport, accompagné d’un représentant “bianconero“, portant un masque de club, et montant dans une voiture, après avoir pris une photo avec son portable après son arrivée à Turin.

Kaio Jorge rejoindra les rangs de la Juventus après que le club ait clos les négociations pour le jeune joueur, auxquels des équipes comme le Milan ou le Benfica portugais se sont également intéressées, selon les médias italiens.

Si, comme prévu, l’attaquant brésilien dépasse la reconnaissance, il arrivera à la Juventus en provenance de Santos, avec qui il a disputé un total de 84 matches officiels et a marqué 17 buts depuis ses débuts en septembre 2018.