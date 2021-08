Kaio Jorge Officiel, Merih Demiral sur le point de sortir

Selon Max Bielefeld de Sky Sports, le défenseur de la Juventus Merih Demiral se rapproche de son compatriote italien Atalanta. L’accord serait un prêt avec une obligation d’achat de 35 millions d’euros, avec la montée en puissance des nouvelles de transfert de la Juventus, concernant les sorties et les arrivées.

Le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen étaient tous deux intéressés, mais Demiral devrait rester en Serie A et en Italie pour la saison prochaine et peut-être au-delà. L’accord pourrait révéler les plans de Cristian Romero, qui semble prêt à déménager à Tottenham Hotspur. Remplacer l’Argentin par Demiral ne serait pas non plus une mauvaise affaire.

Avec le départ de Demiral, la Juventus a rapidement agi en obtenant Kaio Jorge de Santos pour un montant initial de 1,5 million d’euros.

Actualités des transferts de la Juventus

L’accord Demiral pourrait donner le feu vert à la sortie de Romero

Dans une affaire assez intelligente, Atalanta pourrait vendre Romero pour un prix élevé avant de le remplacer par un défenseur pour lequel ils n’auront pas à payer de frais de transfert avant l’été prochain. Les frais de transfert en plus de cela ne feront pas non plus vraiment sauter la banque.

Ils obtiendront eux-mêmes la combinaison parfaite. Demiral a 23 ans, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour se développer, tout en accueillant un joueur expérimenté au top.

Cependant, perdre Romero fera toujours mal si cela se produit. Après tout, ils perdront l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Serie A, qui a l’âge idéal. Mais, le fait est qu’ils semblaient avoir agi rapidement dans leur recherche d’un remplaçant potentiel.

Kaio Jorge Officiel

Alors que la sortie de Demiral semble plus proche que jamais, Kaio Jorge a officiellement quitté Santos pour devenir joueur de la Juventus. L’attaquant, âgé de seulement 19 ans, a l’opportunité de sa vie de mettre le feu à l’Europe. Les nouvelles sur les transferts se sont certainement intensifiées en Italie et à la Juventus.

Les semaines à venir seront clés en Serie A, alors que les équipes se préparent pour la saison.

