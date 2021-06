Kaiser Chiefs annonce un énorme spectacle en plein air à Margate, Kent

Chefs Kaiser ont annoncé un énorme spectacle au lieu de Margate Dreamland en septembre. Les vétérans indépendants joueront dans la salle extérieure de 15 000 places le 5 septembre, dans le cadre d’une série plus large de spectacles au Royaume-Uni.

Les invités spéciaux du spectacle devraient être annoncés bientôt, avec des billets en vente à 9h ce vendredi (2 juillet). Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Parmi les autres artistes qui joueront au Margate Dreamland au cours des prochains mois, citons Frank Turner, James, The Specials et Nile Rodgers and Chic. Le mois dernier, Caribou a également annoncé un spectacle au parc à thème vintage, qui aura lieu le 26 août.

Les chefs Kaiser premier album très apprécié L’emploi a eu 15 ans l’année dernière. Sorti en 2005, l’album contenait les singles “I Predict A Riot”, “Oh My God”, “Everyday I Love You Less And Less”, atteignant le numéro deux des charts britanniques et devenant certifié six fois platine. Cependant, au milieu de la tendance des groupes de leur époque des années 2000 à faire une tournée complète de leurs premiers albums, les Kaisers ont déclaré qu’ils n’étaient pas encore entièrement convaincus par l’idée.

S’adressant à NME au sujet des chances d’un concert anniversaire l’été dernier, Ricky Wilson a déclaré : « Dans un monde où tout le monde part en tournée pour célébrer le septième anniversaire de son premier album… Je ne veux pas le faire.

« Je préfère faire un an de Duck. Je pense que ce serait plus amusant – pour nous et le public.

En octobre dernier, pendant ce temps, Kaiser Chiefs a partagé une nouvelle chanson sur le thème d’Halloween, “Zombie Prom”, leur première nouvelle musique depuis 2019 LP, Duck.

Les dates complètes de la tournée britannique de Kaiser Chiefs sont :

Vendredi 30 juillet – Bath, Hippodrome

Samedi 7 août – Sunderland, Mowbray Park

Dimanche 8 août – Scarborough, Théâtre en plein air

Vendredi 27 août – Trimsaran, Hippodrome de Ffos Las

Dimanche 5 septembre – Margate, Dreamland

Samedi 11 septembre – Halifax, Piece Hall

Dimanche 12 septembre – Halifax, Piece Hall

Mercredi 22 septembre – Manchester, Castlefield Bowl