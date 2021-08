Kaitlyn Bristowe affirme que Greg Grippo “voulait arrêter” Bachelorette

Bachelor Nation est toujours en train de redescendre de la rupture intense entre Katie Thurston et Greg Grippo lors de l’épisode de lundi soir de The Bachelorette, qui – au cas où vous l’auriez manqué – était un énorme gâchis. TLDR, Greg a dit à Katie qu’il l’aimait et réagissait suuuuuper mal quand elle était incapable de rendre ses sentiments. Et même si Katie a) a expliqué qu’elle attendait de dire “Je t’aime” jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un homme debout, et b) a essayé de rassurer Greg de plusieurs autres manières, il a fini par partir. Genre, de façon très dramatique. Au point où Katie l’a apparemment appelé pour l’avoir allumée au gaz.

Ce qui nous amène à la co-animatrice de Bachelorette, Kaitlyn Bristowe, qui a parlé du départ de Greg sur le podcast “Click Bait” (via Us Weekly). “En fait, je ne savais pas vraiment comment tout cela s’était passé jusqu’à ce que je le regarde en arrière. J’entendais juste la version de Katie et elle était vraiment, genre, autodérision à ce sujet”, a-t-elle déclaré. ‘pas en colère à l’époque. Elle n’était pas comme, ‘Oh, Greg m’a allumé au gaz.’ … Elle était un peu comme, ‘Je ne sais pas ce qui s’est passé.’ … Je me sentais mal pour Greg jusqu’à ce que je le regarde en retour. “

Kaitlyn a poursuivi en disant: «Katie aurait-elle pu, par exemple, être un peu plus réactive lorsqu’il a dit ces choses? Bien sûr. Mais la façon dont il a répondu à cela, j’ai pensé que c’était des conneries. »

“Il y a des listes, il y a des roses, il y a des placements”, a ajouté Kaitlyn. “Elle lui a tellement rassuré tout le spectacle.”

Elle a également spéculé que Greg voulait simplement quitter la série et c’était le moment pour lui de le faire: “C’est The Bachelorette. Elle ne peut pas vraiment lui rendre la pareille si elle ne peut pas le valider jusqu’à la fin. Et je pense qu’il voulait juste d’arrêter avant d’être licencié. Je pense que son ego était tellement blessé à ce moment-là qu’il s’est dit : “Je vais juste retourner cette merde et sortir d’ici.”

Euh, quelqu’un d’autre est plus prêt que d’habitude pour le spécial After the Final Rose ?

