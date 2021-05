Kaitlyn Bristowe de la Bachelorette révèle les conseils qu’elle a donnés à la star de la saison 17, Katie Thurston

Après tout ce qui s’est passé lors de la dernière saison de Matt James sur The Bachelor, il est probablement difficile pour les futurs candidats de Bachelor Nation de ne pas penser à la perception du public. Rachael Kirkconnell n’a évidemment pas réfléchi à deux fois, avant la controverse, à la façon dont le fait d’aimer les photos sur les réseaux sociaux et de publier des soirées sur le thème d’Antebellum affecterait la perception des gens d’elle dans la série. Il a même été rapporté que de nombreux anciens concurrents hésitent à apparaître à nouveau dans la franchise pour ces mêmes raisons. Apparemment cependant, cela n’a pas empêché James et Kirkconnell de se remettre ensemble.