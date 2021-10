Kaitlynn Carter révèle qui a gâché sa grossesse avec son ex Brody Jenner

Kaitlynn se souvient : « Alors j’ai reçu un appel de Brody, et il m’a dit : ‘Quelles sont ces nouvelles que tu as que tu ne me dis pas ? Quel est le secret ? Il se passe quelque chose. Et bien sûr, je n’allais pas lui mentir, tu sais ? Je pense juste que ce serait comme — ty chose à faire. «

La nouvelle maman a noté qu’elle avait toujours « prévu de lui dire », en disant: « C’était l’une des premières personnes à qui je voulais le dire de toute façon ».

Bien que Kaitlynn ait dit qu’on lui avait dit qu’elle ne « devait » rien à Brody, elle a expliqué qu’ils étaient restés amis même après l’avoir appelé en août 2019.

Comme elle l’a dit, « Je pense que c’est la raison pour laquelle les gens ont du mal à entretenir des relations cordiales avec leurs ex, c’est parce qu’ils ne peuvent pas se donner la peine d’avoir un respect mutuel, de penser simplement : » Peut-être qu’il serait poli de laisser ça personne sait quelque chose qui va probablement avoir un certain effet sur elle émotionnellement. ‘ »