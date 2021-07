Kaja Juvan se qualifie pour les seizièmes de finale de Wimbledon

Eduardo España, acteur de “Neighbours”, a dit regretter d’avoir voté pour quelqu’un qui a causé la violence et la division du pays. Il fallait le dire et c’était dit. Et comme l’a dit Don Jesús Martínez « Palillo » : Ne dites pas qu’ils m’ont renversé, car je sais traverser les rues. pic.twitter.com/XGQDkaxhgf – Eduardo […] More