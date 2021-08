Kaja Juvan se rend en 30e de finale de l’US Open

30/08/2021 à 22h45 CEST

Le joueur slovène Kaja juvan, numéro 109 de la WTA, s’est imposée en soixante-quatrième de finale de l’US Open par 6-1 et 6-4 en une heure et treize minutes au joueur britannique Heather Watson, numéro 64 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Les statistiques sur le match montrent que la joueuse slovène a réussi à casser le service de son rival 5 fois, a obtenu un premier service de 69 %, a commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 65 % des points de service. Quant à la Britannique, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, son efficacité était de 53%, elle a fait 3 doubles fautes et a réalisé 47% des points de service.

En 30e de finale, le Slovène affrontera le tennisman américain Danielle Collins, numéro 29 et tête de série numéro 26, mercredi prochain à partir de 17h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Durant la compétition, un total de 237 joueurs s’affrontent et un total de 128 entrent en phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des tours précédant la finale du tournoi et ceux qui sont invités.