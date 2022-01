Kajal Aggarwal attend son premier enfant, confirme son mari Gautam Kitchlu avec un emoji

Le couple a récemment célébré son premier anniversaire de mariage le 30 octobre et Kajal a partagé une adorable photo d’elle et Kitchlu à cette occasion.

Kajal Aggarwal et Gautam Kitchlu : Au milieu de nombreuses spéculations, il a été confirmé que l’acteur Kajal Aggarwal et son mari entrepreneur Gautam Kitchlu attendent leur premier enfant. La confirmation est intervenue alors que Kitchlu a publié une photo de Kajal sur son compte Instagram le 1er janvier et l’a sous-titrée avec un message disant : « J’attends avec impatience 2022 ». Sa légende était accompagnée d’un emoji montrant une femme enceinte. Avec cela, plusieurs commentaires de félicitations d’amis et de fans ont commencé à affluer sur la publication Instagram.

Alors que la légende de Kitchlu associée à l’emoji est la seule confirmation écrite (en quelque sorte) de la grossesse attendue, les fans avaient déjà commencé à spéculer lorsque Kajal a partagé une photo d’elle et de son mari via Instagram le jour de l’an. La photo où Kajal a été vu dans une robe verte, a donné une impression de baby bump. La légende de la photo ne contenait cependant que des vœux pour la nouvelle année, rien n’indiquant l’arrivée imminente d’un petit.

Le couple a récemment célébré son premier anniversaire de mariage le 30 octobre et Kajal a partagé une adorable photo d’elle et Kitchlu à cette occasion. L’image était sous-titrée « Je t’aime même quand tu chuchotes au milieu de la nuit » es-tu réveillé ? Je dois vous montrer cette vidéo de chien » », ainsi que « Joyeux 1er anniversaire de la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée ! »

L’année dernière, la sœur cadette de Kajal, Nisha, avait parlé à IE et avait dit qu’elle souhaitait égoïstement que Kajal et Gautam aient un bébé bientôt car son propre fils, alors âgé de 3 ans, ne serait pas en mesure de s’entendre avec leur enfant en raison de différence d’âge. Elle avait ajouté que les deux devaient « se dépêcher »

