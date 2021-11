Kaka, futur entraîneur

11/03/2021 à 15:17 CET

La présence de Kaka à l’entraînement du Sao Paulo FC a suscité l’euphorie chez le tricolore tordu. L’ancien joueur de Milan et du Real Madrid sera quelques jours au club où il s’est forgé en tant que footballeur car il effectuera les pratiques obligatoires qui lui sont demandées dans le cursus d’entraîneur, avec une licence A, qu’il étudie. au CBF.

Kaká a demandé à son ancien coéquipier Rogerio Ceni, désormais entraîneur de Sao Paulo, l’autorisation de faire les 50 heures d’observation qui lui étaient demandées.. Et, bien sûr, il a été reçu à bras ouverts à Morumbi où il a le statut d’idole.

Depuis qu’il a raccroché ses bottes en 2017 à Orlando City, Kaka Il s’est consacré à diverses spécialisations afin de définir son avenir professionnel. Et, dans ce contexte, il y a le stage d’entraîneur qu’il a commencé cette année dans son pays. « Je suis en phase d’étude, pour voir différents domaines et avoir une perception différente des situations. Par exemple, je suis en quatrième année de management du sport, qui est un domaine qui me passionne »a déclaré l’ancien footballeur, aujourd’hui âgé de 39 ans.

Pour l’instant, Kaká garde toutes les portes ouvertes, sans définir où il mènera sa carrière en dehors du terrain. Si vous vous décidez enfin et que vous souhaitez finir par diriger une équipe, vous trouverez sûrement des offres qui ne vous manqueront ni au Brésil ni à l’étranger, où vous avez toujours cultivé un comportement extrêmement professionnel.