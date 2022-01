KAKA NFT World intègre Chainlink VRF dans BSC | Invezz

KAKA NFT World, une plate-forme d’écosystème de jeu compétitif axée sur les jeux de blockchain métaverse, a intégré la fonction aléatoire vérifiable (VRF) Chainlink (LINK / USD) dans le réseau principal Smart Chain de Binance (BNB / USD), a écrit KAKA sur son blog Medium.

Accès à une source d’aléatoire infalsifiable

KAKA a accès à une source d’aléatoire vérifiable et inviolable nécessaire pour garantir l’équité du jeu à chaque événement après avoir intégré Chainlink, un réseau Oracle décentralisé de premier plan. À mesure que les utilisateurs deviennent plus confiants dans la transparence et l’équité du largage NFT, leur expérience devient non seulement plus excitante, mais également à l’épreuve de la fraude.

Créer un système de métaverse amusant et précieux

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

KAKA NFT World crée un système de métaverse amusant et précieux avec de nombreuses adresses IP originales et des licences IP bien connues. La plateforme est dédiée à combiner l’application de DeFi et NFT dans l’écosystème pour créer un projet ouvert, décentralisé et complet, ainsi qu’un protocole de prédiction qui croise la prédiction du marché de l’esport. Il résout le fort problème de centralisation des jeux traditionnels. .

Les solutions RNG nécessitent des considérations de sécurité

Les solutions basées sur un générateur de nombres aléatoires (RNG) nécessitent plusieurs considérations de sécurité pour garantir l’intégrité du système et empêcher la falsification. Par exemple, les solutions RNG hors chaîne dérivées d’API hors chaîne ne sont pas transparentes et ne fournissent pas aux utilisateurs de preuves solides de l’intégrité des processus.

Le choix de Chainlink

KAKA a choisi Chainlink VRF car il est sécurisé grâce à la génération et à la vérification en chaîne de preuves cryptographiques, basé sur des recherches universitaires de pointe et soutenu par un réseau Oracle éprouvé.

L’équité, la décentralisation, la transparence et l’ouverture sont les attributs immuables de la technologie blockchain. KAKA peut continuer à appliquer la technologie Chainlink VRF à d’autres fonctions du projet KAKA pour aider à protéger les droits essentiels de tous les utilisateurs en combinant les prévisions futures et les tendances de développement actuelles.

Syed Jawad Haider, CMO de KAKA, a commenté :

KAKA a intégré Chainlink VRF pour fournir aux utilisateurs un environnement de jeu transparent, qui amplifiera les effets innés de la décentralisation. Chainlink VRF peut aider les informations à circuler librement et efficacement lors des événements KAKA. Pendant les opérations, des preuves claires de l’intégrité du processus seront fournies, ce qui peut réduire efficacement les coûts de confiance et aider les utilisateurs à obtenir une expérience plus fiable.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent